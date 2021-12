„Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit“: ÖVP-Kritik am Budget

Nach dem holprigen Weg zum Schremser Stadtbudget für 2021 erst im Jänner des angelaufenen Jahres war es für 2022 bereits am 16. Dezember so weit. Aus der Opposition gab es dennoch scharfe Kritik.

„Mutlosigkeit und Hoffnungslosigkeit können wir keine Zustimmung erteilen“, sagte Stadtrat Tobias Spazierer für die ÖVP zum erstmals unterm SPÖ-Führungsduo Peter Müller/Michael Preissl erarbeiteten Voranschlag. Er begründete das mit negativen Zahlen bei Nettoergebnis (fast -1,2 Millionen Euro), Netto-Finanzierungssaldo (-1,6 Millionen) und „leider nachhaltig negativem“ Haushalts-Potenzial von -345.000 Euro. Spazierer: „Die geplanten Erträge decken die Aufwendungen zum zweiten Mal in Folge nicht ab, wir leben nachhaltig über unseren Verhältnissen.“ Trüb sei der Blick in die Zukunft: „Bis 2026 sind Jahr für Jahr über 700.000 Euro negatives Nettoergebnis in der Planrechnung. Das ist kein Weg, den wir mitgehen wollen.“

„Etwas bessere“ Budget-Vorbesprechungen versprochen

Er und auch Bürgerlisten-Chefin Viktoria Prinz kritisierten zudem, in die Erstellung des Finanzplanes nicht eingebunden gewesen zu sein. Von einer „Kommunikation auf Augenhöhe merke sie nichts“, so Prinz. Spazierer: Die ÖVP habe das 327 Seiten starke Papier eine Stunde vor dem erstmaligen Beschluss des Budgets im Finanzausschuss erstmals gesehen. Ziel sei also sicher nicht gewesen, „uns an Entscheidungen teilhaben zu lassen.“ SPÖ-Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Michael Preissl ver sprachen künftig „etwas bessere Voranschlags-Besprechungen“, es solle Gelegenheit zum rechtzeitigen Diskutieren von Projekten geben. Dem schloss sich Bürgermeister Peter Müller an.

„Ich muss nicht alles verstehen.“

Preissl hatte zuvor in der Stadthalle vom Versuch gesprochen, „an die Zeit vor der Pandemie anzuknüpfen“. Er erwartet ein Plus der Ertragsanteile vom Bund von 4,1 auf 4,9 Millionen Euro. Die „steigende Finanzkraft“ von 8,35 Millionen Euro sei gut, erhöhe aber die Beitragszahlungen für Krankenanstalten (um 30.000 auf 1,68 Mio. Euro) und Sozialhilfeumlage (um 63.000 auf 1,03 Mio. Euro). In der „operativen Gebarung“ erwartet er ein Plus von 1,55 Millionen Euro, das Nettoergebnis von -1,18 Millionen Euro beinhalte auch eine Rücklagen-Zuführung von 906.000 Euro. Letzteres präzisierte Preissl auf Nachfrage von Prinz als „budgettechnische Variante“ zur Ausbuchung eines Restbetrages aus dem Schlossverkauf ans Land. Dazu auch ÖVP-Klubchef Spazierer: „Ich muss nicht alles verstehen…“

Größte Budgetbrocken: Sanierung von Schule und Bahnstraße

In den Plänen enthalten sind die mit Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro bis 2024 vorgesehene Schulsanierung, 1,38 Millionen Euro für die Kanal- und Wasserleitungs-Sanierung in der Bahnstraße, gut 300.000 für Ankäufe im Fuhrpark, 200.000 für die Stadtbelebung, 100.000 für den Brunnen in Kottinghörmanns oder 200.000 für den Hochwasserschutz. Für den Finanzierungs-Haushalt verlas Preissl in der operativen Gebarung Ein- bzw. Auszahlungen von 13,90 bzw. 12,34 Millionen Euro. Preissl erwartet wegen der bundesweit ungewissen Lage, dass das Budget schon im ersten Halbjahr 2022 überarbeitet und ein Nachtrags-Voranschlag erstellt werden muss.

„Trotz massiver neuer Schulden fehlen wichtige Projekte.“

Die Kritik von Tobias Spazierer am geplanten Schuldenplus von 1,53 auf 14,13 Millionen Euro wies Preissl zurück, die Stadt bewege sich beim Voranschlag seit Jahren bei 11 bis 14 Millionen, zum Rechnungsabschluss seien die Außenstände aber „immer runtergebracht“ worden. Ein Großteil sei durch Gebühren und Abgaben gedeckt.

Aber, so Spazierer: „Trotz massiver neuer Schulden fehlen wichtige Projekte vor allem im Bereich Infrastruktur.“ Er nannte „dringend anstehende“ Sanierungen von Budweiser, Gmünder und Allramstraße oder den geforderten Gasthauskauf in Langegg zwecks B30-Verkehrslösung, das 200.000-Euro-Budget für den Hauptplatz sei „kurz gegriffen“. Dazu Finanzstadtrat Preissl: Alleine die Gmünder Straße würde sich mit 2,4, die Budweiser Straße mit mindestens drei Millionen Euro zu Buche schlagen, man könne nur schrittweise vorgehen. Üppige Sonderfinanzierungen durch das Land „wie in benachbarten Gemeinden, das wird‘s bei uns nicht spielen“.

Alles Weitere einstimmig

Der Voranschlag wurde in Abwesenheit von Martina Diesner-Wais, Gregor Ableidinger, Stefan Kolm, Dominik Leser und zu dem Zeitpunkt noch David Süß (alle ÖVP) von SPÖ, Grün und FPÖ angenommen, ÖVP und Liste Prinz trugen den Beschluss nicht mit. Alle weiteren Punkte im öffentlichen Teil wurden einstimmig gefasst.