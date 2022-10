Nach Abbau für Gea-Baustelle: Tor kommt nicht zurück

Mit der nahenden Fertigstellung des Gea-Neubaus an der Stelle des früheren Bipa- bzw. Konsum-Marktes am Schremser Hauptplatz rückt auch die Frage nach dem „Willkommens-Tor“ in der Durchfahrt vom Hauptplatz zur Stadthalle in den Fokus.

Das von Makis Warlamis († 2016) entworfene Tor im Eigentum der Stadt, das 2009 wegen des optischen Erscheinungsbildes und Kosten von mehr als 12.000 Euro einige Debatten ausgelöst hatte, war im Vorjahr wegen der Gea-Baustelle nebenan abgetragen und an einem Lagerplatz deponiert worden. „An der früheren Stelle wird es jedenfalls nicht wieder aufgestellt“, hält Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) fest: Noch sei nicht geklärt, ob dafür ein neuer Standort gefunden werden könne. Werde es wieder aufgestellt, so müsse es vorab erst saniert werden.

