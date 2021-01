Neue Weichenstellung beim Ingenieurbüro KPP-Consulting mit Sitz in Schrems, Haupt-Betriebsstätten in Krems und Zwettl und insgesamt 40 Beschäftigten: Lisa Muthsam wurde nach dem bis dato erfolgreichsten Jahr der Firmengeschichte zur zweiten Prokuristin neben Alice Weltzl bestellt.

Von der HTL zu KPP

Die Schremserin hatte 2012 nach der Matura an der HTL für Hochbau in Krems bei KPP angedockt. Ihre erste Baustelle war die Betreuung der Errichtung des Fachmarktzentrums in Waidhofen. Seit 2016 leitet sie das neunköpfige Team der Bausicherheits-Koordination mit starkem Fokus auch auf den deutschen Markt, 2018 wurde sie zudem Standortleiterin für Schrems. Sie wirkt auch im Bauprojekt-Management und in der Fachbetreuung Hoch- und Betriebsbau mit.

Geschäftsführender Gesellschafter Armin Kubat hält große Stücke auf die 28-Jährige. Die Marke von einer Million Euro, die er sich 2003 bei Gründung von KPP-Consulting als fernes Gesamt-Umsatzziel gesetzt hatte, habe Lisa Muthsam im Jahr 2020 mit ihrem Team der Bausicherheits-Koordination alleine gestemmt. „Suuuper und eigentlich unglaublich!“, gratuliert er.

Mehr als ein Drittel des Umsatzes beigesteuert

Gemeinsam mit ihr sei es ihm voriges Jahr gelungen, nach langen Jahren endlich den ersten Tunnel-Auftrag an Land zu ziehen. Bis zu 200 Baustellen habe ihre Gruppe zeitweise zugleich abgewickelt, die gemeinsam ins Auge gefasste Umsatzvision im siebenstelligen Bereich mit 1,11 Millionen Euro locker realisiert. Mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes der KPP in Höhe von fast drei Millionen Euro steuerte die Bausicherheits-Koordination somit bei.