„Wenn ich bei der Asylunterkunft vorbei ging, haben sie mir böse Blicke zugeworfen und ich habe gemerkt, dass sie in fremder Sprache gegen mich reden. Und dann fragt mich einer, was ich da mache? Ich lebe 40 Jahre in Schrems und dann wird man angepöbelt. Da ist mir einfach der Grant aufg’stiegen. Die sollen froh sein, dass sie in Österreich aufgenommen wurden und alles bekommen. Da haben sie sich auch zu benehmen und nicht Einheimische anzupöbeln“, schildert ein 63-jähriger Pensionist vor Gericht seine wachsende Verärgerung über Flüchtlingsbewohner in Schrems.

Erbost habe er in einer Kurzschlussreaktion den Bewohnern dann einen Denkzettel verpassen wollen und einen Stofffetzen, der aus einem Fenster ragte, angezündet: „Ich war mir 100-prozentig sicher, dass nix Größeres passiert, wenn a Stückl Stoff abbrennt“, schildert der Pensionist.

Damit gibt er eine versuchte Brandstiftung zu, mit drei weiteren Feuerausbrüchen und einer abgefackelten Mülltonne will er nichts zu tun haben. „I bin net der Einzige, der dort vorbeigeht und sich ärgert“, erklärt er unwirsch.

„Ich bin kein Nazi, hab nix gegen Ausländer. Aber wenn sie in Österreich ein schönes Leben bekommen, sollen sie dankbar sein und keine Einheimischen angehen.“ Rechtfertigung des Schremsers

„Sie sind kein Brandexperte. Sie konnten den Ausbruch einer Feuersbrunst nicht ausschließen. Sie haben Familien und Kinder gefährdet, nur wegen angeblich böser Blicke. Sie wollten die Leute erschrecken und vertreiben. Zum Teil ist Ihnen das gelungen. Ein Bewohner zog aus Angst um seine Familie nach weiteren Brandstiftungen aus“, bringt es die Richterin auf den Punkt und hinterfragt die Gesinnung des Pensionisten.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wird der uneinsichtige Pensionist der vierfachen versuchten Brandstiftung und einer Sachbeschädigung für schuldig befunden. Für den bislang unbescholtenen Schremser setzt es drei Jahre, davon muss er zehn Monate hinter Gittern absitzen. Nicht rechtskräftig.