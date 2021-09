„Vor drei Wochen hat das Schuljahr begonnen – und ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt wurden im Rahmen der Bauarbeiten am Hochwasserschutz beide Braunau-Brücken im Goethe-Park abgerissen“, klagt die Liste Prinz in einer Aussendung. Dass der ursprüngliche Plan, die Arbeiten während der schulfreien Zeit durchzuziehen, aufgegeben werden musste, berichtete die NÖN bereits am 7. September. Listenchefin Viktoria Prinz: „Es macht sich niemand Gedanken darüber, wie die Kinder in die Schule kommen sollen.“ Gefordert wird ein „Plan B“ – also beispielsweise ein provisorischer Steg.

Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) wundert auf NÖN-Nachfrage, dass man bei der Liste Prinz nach der Sommerpause „jetzt erst munter“ geworden sei: „Die Verzögerung hat uns auch gestört. Es tut uns leid, aber es geht nicht anders.“ Die BH-Abteilung Wasserbau habe noch technische und wasserrechtliche Angelegenheiten zu klären gehabt. Ein Provisorium für Schulkinder hält er „in einer Baustelle für nicht möglich“.