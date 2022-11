Nach Feuer in Kulturhaus: Schäden sind behoben

Groß war die Aufregung gewesen, als Mitte August das Schremser Kulturhaus infolge einer Brandstiftung in Flammen stand. Seit dem Freitag ist das Gerüst entfernt, die Sanierung steht vor dem Abschluss.

Wie sich später herausstellte, hatte ein mit Equipment bestückter Verschlag hinterm Zusatzraum der Pizzeria Mare am 11. August vermutlich durch einen – bewusst oder unbewusst weggeworfenen – Tschickstummel Feuer gefangen. Die Flammen schossen an der Fassade entlang zum Dach. Dem raschen Einschreiten des zum Blumengießen mit einer Praktikantin unterwegs gewesenen Gemeindearbeiters Gottfried Wagner war es zu verdanken, dass das Feuer durch etwa 70 Einsatzkräfte noch einigermaßen rasch bekämpft und gelöscht werden konnte.

Der Brand am 11. August hätte schlimmer enden können. Foto: Brigitte Kögler (Archiv)

Schaden in sechsstelliger Euro-Höhe

Dennoch entstand unter anderem an Fassade, dem teilweise zum Löschen aufgeschnittenen Dach und im Inneren des Kulturhauses – vor allem durch eingetretenes Löschwasser in der Musikschule – ein Schaden in sechsstelliger Euro-Höhe, der laut Bürgermeister Peter Müller komplett durch eine Versicherung gedeckt war.

In Mitleidenschaft gezogene Fenster wurden mittlerweile getauscht, Beschädigungen am Dach ausgebessert, ein neuer Geräteraum aufgestellt und die Fassade erneuert. Nur noch drei letzte Farbkübel erinnerten am Wochenende daran, dass hier etwas vorgefallen sein muss.

Auch im Inneren sind die Folgen des Feuers laut Stadtchef Müller weitgehend behoben. In der Musikschule, deren Räumlichkeiten vor allem zum Entfeuchten weit über die Ferienzeit hinaus geschlossen bleiben mussten, kehre wieder Leben ein. In der Pizzeria sei das an den abgefackelten Schuppen angrenzende Extrazimmer auch schon wieder benutzbar.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.