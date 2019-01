Im Alltag wird es oft zu wenig wahrgenommen: Ehrenamtliche Mitglieder von hilfeleistenden Organisationen sind bei Einsätzen in ihrer Freizeit oft selbst einer größeren Gefahr als jene ausgesetzt, denen geholfen wird. So erging es dem Kommandanten der Feuerwehr Schrems, Wolfgang Grafenberger, der im Zuge eines Berge-Einsatzes am 16. September 2018 einen komplizierten Bruch am rechten Fersenbeinbereich erlitt – und infolge dessen seine Führungstätigkeit aufgeben musste.

Seither ist Grafenberger für die Feuerwehr nicht mehr einsatzfähig – genauso wie in seinem Zivilberuf bei der Firma Eaton, in dem er seither im Krankenstand ist. Sein Arbeitgeber ist traditionell sehr unterstützend für Feuerwehr-Mitglieder und kommt auch dem verletzten Kommandanten Grafenberger derzeit sehr entgegen.

Die Feuerwehr Schrems selbst ist aber seit dem unglücklich verlaufenen Einsatz ohne Führung, Kommandant-Stellvertreter Alexander Glanzer musste sämtliche Agenden übernehmen. Da Grafenberger immer noch in Behandlung ist und er die weitere Dauer seines Ausfalls nicht absehen kann, gab er vor dem Jahreswechsel aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt als Kommandant bekannt. „Es ist besser, dass junge und agile Leute die Arbeit übernehmen“, sagt er zur NÖN – die mit 46 aktiven Kameraden besetzte Schremser Wehr sei in der Hinsicht sehr gut aufgestellt.

Wolfgang Grafenberger hat im Jänner 2011 mit seinem Stellvertreter Alexander Glanzer das Kommando übernommen, das bei der nächsten Wahl bestätigt wurde. Die Neuwahl ist für 13. Jänner anberaumt. Alexander Glanzer will sich der Wahl stellen, es könnten aber auch noch weitere Vorschläge einlangen.