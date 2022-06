Nach über 20 Jahren am Hauptplatz: Abschied von Hobbiger-Moden

Werbung

Die Türe geht auf, eine Kundin tritt ein – ganz selbstverständlich, wie sie es schon oft getan haben muss. Eigentlich ist das Modegeschäft am Schremser Hauptplatz noch geschlossen, Mittagspause. „Viel ist nicht mehr da“, sagt die Kundin erstaunt. Bedient wird sie trotzdem, eine Selbstverständlichkeit für Eva Hobbiger mit ihren über 40 Jahren Erfahrung im Verkauf. Die bald einem Ende zugehen: Ende Juni schließt sie ihr Modegeschäft.

„Das Arbeiten im Verkauf hat mir von Anfang an gefallen. Wenn ich jetzt morgens aufstehe und darüber nachdenke, dass ich nur mehr ein paar Wochen habe, ist es schon schade“, sagt Hobbiger: „Ich lebe dieses Geschäft und habe es nie gemacht, weil ich reich werden wollte. Es soll nicht so sein, dass man nur in die Arbeit geht, damit am Monatsende Geld am Konto ist.“ Was ihr wirklich Freude bereitet habe, seien gut angezogene und zufriedene Kunden gewesen.

Lehre im Kaufhaus Otto

Ihre Leidenschaft fürs Verkaufen hat Hobbiger schon zu Lehrzeiten im früheren Kaufhaus Otto entdeckt. Dort hat sie 13 Jahre gearbeitet, der Gedanke an die Selbständigkeit reifte. Später wechselte sie zu Handarbeiten Klampfer – und übernahm das Geschäft. Das war vor 32 Jahren. Vor 22 Jahren eröffnete sie den Laden am Hauptplatz mit Damen- und Herrenmode, Wäsche- und Handarbeitsabteilung. Treue Unterstützung in all den Jahren waren ihre zwei Mitarbeiterinnen, beide inzwischen selbst in der Pension. „Im Hintergrund hat mich mein Mann unterstützt, sich unter anderem um die Buchhaltung gekümmert. Er war immer da, es hat ja nicht nur gute Zeiten gegeben“, sagt sie.

Lockdowns, Grenzöffnung, Online-Shopping, Teuerungen

Zu den nicht so guten Zeiten gehörte freilich die Pandemie mit monatelangen Lockdowns. Es habe lange gedauert, bis sich das Geschäft wieder erholte, sagt Hobbiger. Auch die Grenzöffnung zu Tschechien sei für die Branche eine Herausforderung gewesen, viele Kunden gerade für Handarbeitswaren seien in den günstigeren tschechischen Grenzraum ausgewichen.

„In den vergangenen zehn Jahren hat sich viel verändert“, erzählt sie. Sie meint nicht nur Modetrends. Der Kleidungskauf hat sich teils ins Internet verlagert. Aktuell merkt man, dass Kunden weniger Geld im Börsel haben: „Beim Essen kann nicht gespart werden, also kaufen sie heuer einfach keine neue Jacke.“ Aufs und Abs habe es in all den Jahren im Geschäft immer gegeben, „und irgendwann hat es sich wieder beruhigt“. Dass es bei ihr gute Qualität zu kaufen gab und sich die Verkäuferinnen Zeit genommen haben, wussten die Kunden.

Hinterm Verkaufstisch zieht sie ihr Bestellbuch hervor

„Die werden nicht weggeworfen, wenn sie ausgeschrieben sind“, lacht Hobbiger. Da ist dokumentiert, was ihre Kunden – die auch aus Wien kommen – brauchen. Sofern sie es nicht ohnehin im Kopf hat: „Ich stand oft auf einer Messe und wusste, welches Stück ich wem zeigen könnte.“ Zum Verkauf gehöre auch das Zuhören, sagt sie: „Teils schütten Kunden ihr Herz aus, ich habe trotzdem nie getratscht. Das wussten die Leute.“

Dass es für das Geschäft keinen Nachfolger gibt, könne an mangelndem Interesse für die Branche liegen. Große Pläne für die Zeit nach dem Abschied hat sie noch nicht, nur einen Wunsch: „Gesund zu bleiben.“ Der Beruf mache ihr auch jetzt – wenige Wochen vor dem Pensionsantritt – noch Spaß. Als die Kundin außerhalb der Öffnungszeiten bedient werden wollte, musste Eva Hobbiger keine Sekunde zögern.

