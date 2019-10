Unterführungen an der stark befahrenen B2 im Bereich der Katastralgemeinden Kottinghörmanns und Niederschrems mit zusammen mehr als 900 Einwohnern werden konkreter: Die für die Stadtgemeinde anfallenden Baukosten von je etwa 200.000 Euro kommen ins Budget 2020.

Politisches Kleingeld? Im Gemeinderat wurde dazu ausgiebig debattiert. Zur Sache an sich herrschte Einigkeit. Diskutiert wurde, weil die ÖVP in einem Dringlichkeits-Antrag neben der Forderung auch den Tod zweier Fußgänger an der Elk-Kreuzung bei Kottinghörmanns nannte. Die VP sammle mit der Tragödie politisches Kleingeld, ärgerte sich SP-Klubchef Michael Preissl: „Allen Verantwortlichen ist bekannt, dass das Vorhaben von der Stadtgemeinde Schrems seit Jahren betrieben wird.“ Für Kottinghörmanns gebe es „konkrete Maßnahmen“, für Niederschrems sei noch unklar, welche Stelle in der Bevölkerung eher angenommen werde und auch finanziell am tragfähigsten sei.

„Jetzt ist der Zeitpunkt.“ VP-Stadträtin Martina Diesner-Wais wehrte sich gegen Preissls Vorwurf: „Wir stellen den Antrag nicht wegen des Unfalls, sondern wegen des nahenden Budgetbeschlusses für 2020. Der Unfall rief die Situation in Erinnerung – jetzt ist der Zeitpunkt, um Vorkehrungen zu treffen.“

Nicht einmal Tempo-80 gestattet. Zur Elk-Kreuzung rief Preissl in Erinnerung, dass hier nie eine Unterführung angedacht gewesen sei – sondern bei der Kreuzung mit der B30. Bei der Elk-Kreuzung habe man einst nicht einmal den Wunsch nach Tempo-80 durchgebracht: „Der Sachverständige sagte damals, der 80er wäre wegen der weiten Sichtweite eine unzulässige Beeinträchtigung des Verkehrs…“

Das Pkw-Aufkommen sei an starken Tagen innerhalb von zehn Jahren aber von 4.500 auf 5.500 gestiegen, erklärte Stadtamts-Direktorin Claudia Trinko: „Der Sachverständige sagt, jetzt ist wirklich was zu tun. Es gibt einen bestehenden Antrag auf Überprüfung der Verkehrs-Situation auch bei der Elk-Kreuzung.“

Mehrere Varianten. Die Gemeinde könne nur eine Fußgänger- und Radler-Unterführung selber schaffen, weil die als Nebenanlage in deren Zuständigkeit fällt. Eine allfällige Pkw-Unterführung sei Sache des Landes. Zur Kreuzung B2/B30 werden wie berichtet mehrere Varianten, auch mit Kreisverkehr, Ampel oder Pkw-Unterführung, geprüft.

Erinnerung an mindestens zehn Tote. Kreisverkehr oder Ampel wären nicht zufriedenstellend, warf der aus Kottinghörmanns kommende VP-Gemeinderat Franz Brantner ein. „Jeder weiß, wie gefährlich die Straße hier ist. Ich bin für eine Total-Unterführung“, forderte er: „Ich kann mich an mindestens zehn Tote hier erinnern, es waren zehn zuviel…“ SP-Klubchef Preissl zur weiteren Vorgehensweise: Zuerst soll das nächste Gutachten abgewartet werden, dann soll der Ausschuss die Maßnahmen der Stadtführung erwägen, „dann können wir mit unserer Lösung zum Land gehen“. Dort steht wie berichtet die Zusage, die Arbeitskosten zu übernehmen.

„Fleißaufgabe“. SP-Bürgermeister Karl Harrer musste die Sitzung aus privaten Gründen auslassen. Dass zur „Dringlichen“ der Volkspartei Einigkeit erzielt wurde, freut ihn. Aber: „Es war eine Fleißaufgabe. Das Budget für 2020 steht ohnehin schon großteils, das Geld für die zwei Unterführungen war schon vor der Sitzung berücksichtigt…“