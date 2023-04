Nach Wirbel um Unterwasserreich: Kontrolle soll besser werden

Die Unruhe um den freiwilligen Abgang der Unterwasserreich-Geschäftsführerin Barbara Dolak hat sich auch nach einer Sondersitzung des Schremser Gemeinderates zum Ziel einer Klärung im Raum stehender Malversationen nicht gelegt. Bürgermeister Peter Müller (SPÖ) spricht inzwischen von einem Warenabgang im Gemeindebetrieb „höchstwahrscheinlich nur im Normbereich“, die Opposition beruhigt das nach Hearings mit den beiden bisherigen Geschäftsführerinnen nicht. Auch eine Anzeige liegt mittlerweile vor.

Stillschweigen „offenbar angeordnet“. Die Gespräche hätten seit Monaten schwelende und der Gemeindeführung bekannte Probleme zutage gefördert, heißt es von der ÖVP, die grobe Vorwürfe Dolaks einst via NÖN öffentlich gemacht hatte. Aber: Stillschweigen sei offenbar „angeordnet“ worden. Durch den Versuch Müllers, Probleme „auszusitzen“ statt aufzuklären, habe sich mit Dolak eine „äußerst fähige Geschäftsführerin“, die maßgeblich für den Erfolg des UWR verantwortlich war, zum Weggang genötigt gesehen. Müller habe den Betrieb so immer tiefer in eine schwierige Situation geführt, sagt Fraktionsführer Tobias Spazierer.

„Missbrauch von Macht und Amtsgewalt.“ Auch Viktoria Prinz (Liste Prinz) ortet eine „bewusst inszenierte Vertuschungsaktion“ – um „zu verhindern, dass Köpfe rollen und der Bürgermeister möglicherweise seinen Sessel räumen müsse“. Auch von geheimen Mails, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen dürfen, sei die Rede gewesen. „Diese Vorgehensweise ist ein absoluter Skandal, bei dem es um Missbrauch von Macht und Amtsgewalt gehen könnte.“ Prinz erinnert daran, dass der „wunderbaren Bildungs- und Freizeiteinrichtung“, die große Wertschöpfung in die Gemeinde bringe, schon einmal über 55.000 Euro gestohlen wurden, diese jährlich 95.000 Euro an Gemeindegeldern verschlingt.

Sümpfe gehören trockengelegt, doch wer das tun will, darf nicht die Frösche fragen. Viktoria Prinz

„Anstatt Anzeige zu erstatten, um für Aufklärung zu sorgen, lässt man eine kompetente Mitarbeiterin, die nichts anderes wollte, als Ungereimtheiten zu klären, ziehen“, klagt Prinz: Dem Verdacht „nicht nachzugehen“ sei verantwortungslos, „Sümpfe gehören trockengelegt, doch wer das tun will, darf nicht die Frösche fragen.“

Müller: Wirbel als Schaden für Unterwasserreich. Bürgermeister Peter Müller wehrt sich neuerlich gegen die Vorwürfe. Gerade nach dem Kriminalfall 2015 habe er mit den aktuellen Ungereimtheiten nicht früher nach außen gehen können, der neuerliche Wirbel schade dem Unterwasserreich irrsinnig. Er habe zunächst die finalen Zahlen für das fragliche vierte Quartal 2022 abwarten wollen, um den Warenabgang zu quantifizieren. Nach aktueller Prüfung durch den Steuerberater liege der Schwund im geringen vierstelligen Bereich, „das ist nicht in der befürchteten Höhe, sondern im Normbereich der vorigen drei Jahre“.

Müller zum Vorwurf angeblich falscher Zeitaufzeichnungen: Die seien für Führungspersonen nicht erforderlich, „sie müssten keine vorlegen“.

Viktoria Prinz sieht noch keine Entwarnung: „Ein Steuerberater kann nur prüfen, was ihm übergeben wird.“ Mehr als vier Monate seien vergangen, „der Prüfbericht wurde erst jetzt (warum auch immer?) angefertigt“. Ein möglicher Buchungsfehler sei nicht bewiesen. Nach der vorwöchigen Anzeige gegen Unbekannt ist nun ohnehin die Polizei am Zug.

Künftig alle Parteien im UWR-Beirat. Immerhin wurde in der den Hearings folgenden, nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vereinbart, den UWR-Beirat als Aufsichtsgremium zu erweitern. Sind dort aktuell nur die Stadträte – also SPÖ & ÖVP – vertreten, so soll in der nächsten Sitzung die Einbeziehung auch der drei kleineren Fraktionen beschlossen werden. Das sieht Prinz als Erfolg, nachdem der damalige Bürgermeister Karl Harrer die Kleinparteien nach der Wahl 2020 aus dem Beirat gestrichen habe.

Die Kontrolle könne hier aber nur funktionieren, wenn sich die Gemeindeführung dazu entschließt, in dem Gremium wirklich „alles offen zu diskutieren“, mahnt Spazierer, dessen ÖVP im Beirat über Dolaks Vorwürfe nichts erfahren habe: Der von Müller und seinem Vorgänger gewählte „Ansatz, Probleme zu verschweigen, Lösungen zu verhindern und eigene Machtinteressen über das Wohl des Betriebes zu stellen“, habe dem Betrieb und der Belegschaft nicht gutgetan.

Doppelspitze soll bleiben, Nachbesetzung im frühen Mai? Offen bleibt parallel zu den Polizei-Ermittlungen freilich auch die Frage, wie es an der Spitze des Unterwasserreiches weitergeht. Ausgeschrieben ist wie berichtet die Geschäftsführung samt zoologischer Leitung, drei Bewerbungen hat es laut Bürgermeister Müller für den Job gegeben. Zunächst müsse geklärt werden, wer davon die Voraussetzungen erfüllt, dann seien Hearings geplant. Schon mit Anfang Mai könne es ernst werden.

An der organisatorischen Struktur mit einer Doppelspitze für die Hauptbereiche Wirtschaft und Naturvermittlung soll jedenfalls festgehalten werden, betont Müller: „Das hat sich einfach bewährt.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.