Nächtlicher Einsatz: Schuppen stand in Flammen .

85 Feuerwehrmitglieder mussten am 12. April gegen 20.30 Uhr zu einem Brandeinsatz ausrücken: Ein Schuppen, der sich zwischen zwei Wohnhäusern in der Niederschremser Straße befindet, stand in Vollbrand. Hausbesitzerin (75) von Passanten ins Freie gebracht.