Neue Single von Singer/Songwriterin Victoria Naglmair

Das Gefühl zu spüren, alles hinter sich lassen zu wollen und einen Neubeginn zu wagen, wer kennt das nicht? Aufzubrechen in eine Welt, weit weg von zuhause und jeden Moment auf dieser Reise genießen – darüber handelt der neue Song von Victoria Naglmair alias „VICTORIA“.

In dem eher funkigen, englischsprachigen Song verdeutliche der Titel „Here, now and never again“ eine Sehnsucht nach Neuem und die Bereitschaft, Vergangenes hinter sich zu lassen und nach vorne zu sehen, neugierig auf das zu sein, was das Leben bringt, so die 20-jährige Singer/Songwriterin.

Diesen Song schrieb sie mit 16 Jahren und gewann damit 2019 in der Kategorie Musik den ersten Preis beim Wettbewerb des NÖ Kulturforums. Nach einem „Makeover“ und Arrangement mit Band nahm sie die Single in diesem Sommer mit ihren Studienkollegen der Universität für Musik und darstellende Kunst (mdw) in Wien neu auf.