Sechs Jahre, nachdem Gea/Waldviertler-Chef Heini Staudinger die frühere „Konsum“- bzw. „Bipa“-Filiale am Schremser Hauptplatz Nummer 14 erworben hatte, sollen hier nun Nägel mit Köpfen gemacht werden: Geplant sind neben Büros und Wohnungen auch Produktionsstätten für die Erzeugung von Gürteln und Taschen sowie eine Reparatur-Werkstätte für Schuhe.

Leben bringen hinter die Schaufenster

„Wir wollen Leben bringen hinter die Schaufenster. An sich sind wir startbereit, das Projekt ist fertig für die Auftragsvergabe“, sagt Staudinger zur NÖN. Das Bewilligungsverfahren ziehe sich jedoch vor allem wegen Fragen zur Sicherstellung des Parkraum-Bedarfes in die Länge – was insofern spannend erscheint, als das Schremser Zentrum durchaus von Leerstand geprägt ist und man hier an normalen Tagen immer noch einen Parkplatz gefunden hat. Aber, so Staudinger: „Es bahnt sich ein Kompromiss an.“

Bisher war nur das Untergeschoß genutzt

Das markante weiße Gebäude bei der Ausfahrt in Richtung Stadthalle sieht „größer“ aus, als es ist: Bewirtschaftet wurde hier bisher nur das Erdgeschoß, alles darüber ist nur Fassade – im Rohbau war er nicht einmal mit einem Zugang ausgestattet. Ziel ist es nun, diese Außenstelle der Waldviertler Werkstätten im Untergeschoß einzurichten und oben inklusive des Dachausbaus eineinhalb Geschoße mit gut 600 m 2 Wohn- und Bürofläche draufzusetzen.

Unten die Werkstätten, darüber zehn Wohnungen und drei Büros

Etwa zehn Mietwohnungen – teilweise mit WG-Charakter – sind laut Staudingers Co-Geschäftsführer Paul Tritscher geplant, außerdem drei Büroräume zum Einmieten. „Ein Büromieter ist bereits gefunden“, sagt Tritscher. Der Bedarf für gute Wohnungen sei im Schremser Zentrum auf jeden Fall gegeben, „er ist auch für einige unserer Mitarbeiter ein Thema“. Geplant ist im Zuge der Erschließung der oberen Etagen auch der Einbau eines Aufzuges. Strom soll mittels einer Photovoltaik-Anlage am Schrägdach gewonnen werden.

Die Ausschreibungen für die Gewerke sollen nach Erhalt der Baubewilligung möglichst noch im Februar beginnen, bis Sommer wird der Baustart ins Auge gefasst.