Neugestaltung Hauptplatz: Verkehrsfrage gibt Rahmen vor

Lange war es ruhig um eines der größeren Projekte in der Stadt Schrems: Die Umgestaltung des Hauptplatzes wurde noch unter dem im Vorjahr zurückgetretenen Bürgermeister Karl Harrer initiiert, heuer gab es dazu ein Ideensammeln – auch mit Bürgerbeteiligung. Über den Sommer stand das Projekt. Was die Schremser ÖVP vorige Woche in der Gemeinderatssitzung zum Anlass für einen Dringlichkeitsantrag nahm.

Konkret kritisierte Stadtrat David Süß, es gebe demnächst eine Verkehrsverhandlung, bei der Entscheidungen ohne vorherige politische Meinungsbildung und im Alleingang der SPÖ getroffen werden. „Stimmt nicht“, kontert Vizebürgermeister und Klubsprecher Michael Preissl. Es handle sich nicht um eine Verkehrsverhandlung, sondern um eine verkehrstechnische Vorbegutachtung. Eine solche habe man vor dem Sommer als Grundlage für weitere Überlegungen ausgemacht, präzisiert er im NÖN-Gespräch.

Lösung für ganzes Zentrum gesucht

Dass es bisher keine Updates zum Projekt gegeben hat, liege daran, dass sich über den Sommer tatsächlich nichts verändert habe: „Es war einfach kein früherer Termin für diese verkehrstechnische Vorbegutachtung möglich“, sagt Preissl: „Es geht ja nicht nur um den Hauptplatz selbst, sondern auch um Schulgasse, Mühlgasse und das Zentrum an sich.“ Wesentlicher Inhalt der Begutachtung werde also auch die Frage sein, wie der Schwerverkehr aus der Stadtmitte gebracht werden könne.

Im Frühjahr gab es wie berichtet mehrere Gespräche zum Ideensammeln und Präsentationen mit Planern und Architekten, auch Bürger waren eingeladen. In einer dieser Veranstaltungen wurde damals bereits ein Plan vorgestellt, wie der Hauptplatz künftig aussehen könnte: ein belebter westlicher Teil mit Geschäften und Gastronomie, die Mitte als Zentrum mit Stadtamt, Banken und Trafik sowie ein ruhiger östlicher Teil in Richtung Horner Straße.

Bürger im nächsten Jahr wieder einbinden

Genau diese Vorschläge bewertet die ÖVP nach der Gemeinderatssitzung als zu fix: „Da von der SPÖ keine Informationen weitergegeben werden, können wir nur aufgrund der eingereichten Skizze vermuten, was die SPÖ vorhat“, heißt es in einem schriftlichen Statement: „Auf dieser sind teilweise beidseitig Radwege und am unteren Hauptplatz eine Einbahnregelung eingezeichnet.“ Bei den Präsentationen im Frühjahr sei die Meinung der Bevölkerung „ganz klar eine andere“ gewesen.

SPÖ-Klubsprecher Michael Preissl weist die Vorwürfe entschieden zurück. Es habe mehrere Skizzen – alle als Diskussionsgrundlage – gegeben, die tatsächliche Gestaltung sei nach wie vor „völlig offen“. Die verkehrstechnische Vorbegutachtung soll demnach Möglichkeiten abstecken. Fürs nächste Jahr kündigt Preissl eine Weiterführung der Planungen mit Bürgerbeteiligung an.

Die ÖVP werde sich gerne einbringen, fordere aber umfassende Information der Opposition und Bevölkerung, betont Stadtrat David Süß. Preissl: „Die ÖVP darf sich jederzeit gerne einbringen. Aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist diese Mitarbeit eher mangelhaft.“

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.