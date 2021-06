Seit inzwischen sieben Jahren ist Brigitte Starkl Notarin in Schrems und somit für notarielle Angelegenheiten im Raum Amaliendorf-Aalfang, Brand-Nagelberg, Hirschbach, Kirchberg und Schrems zuständig. Die Zeichen in ihrer Kanzlei stehen nun auf Veränderung: Gemeinsam mit ihrem Team wird Starkl von der Schulgasse in einen Neubau übersiedeln. Der entsteht gerade in prominenter Lage an der Kreuzung von Gmünder Straße und Parkweg. Der Umzug soll fürs Team mehrere Vorteile bringen.

Langer Weg bis zum Neubau. „Die Idee ist über Jahre gewachsen und musste erst reifen“, sagt Brigitte Starkl über den Neubau. Als sie 2014 als Notarin in Schrems ernannt wurde, war sie auf der Suche nach Kanzleiräumlichkeiten in der Schulgasse fündig geworden. Die dortigen Räumlichkeiten wurden von ihr zur Kanzlei umgestaltet. Dass die Größe hier irgendwann nicht mehr ausreichen würde, habe sich bald abgezeichnet: „Die Kanzlei entwickelt sich erfreulicherweise gut.“

„Die Idee ist über mehrere Jahre gewachsen und musste erst reifen.“ Brigitte Starkl

Sie habe sich mehrere bestehende Objekte angesehen, die zum Kauf standen. Die Wahl fiel dann aber doch auf einen Neubau – in „optimaler Lage“, wie Starkl nun betont. Es ist rund vier Jahre her, dass die Entscheidung für einen Neubau fiel, vor etwa zwei Jahren folgte der Grundstücksankauf nahe des Kindergartens. Starkl dankt für die „sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Schrems, insbesondere im Zusammenhang mit dem Neubau. Ohne Verkauf des Grundstückes durch die Stadtgemeinde wäre diese optimale Lage nicht gegeben.“

Nach mehreren Monaten der Planung wäre der Baustart fürs Frühjahr 2020 angesetzt gewesen. Aus mehreren Gründen hat sich das aber verzögert, wirklich los ging es im vergangenen Mai.

Gute Lage, mehr Platz, behindertengerecht. Vom Umzug erhofft sich Brigitte Starkl vor allem ein größeres Platzangebot: Die bestehende Kanzlei in der Schulgasse hat rund 80 m², in der neuen soll es das Doppelte sein. Besonders wichtig sei ihr ein ebenerdiger und behindertengerechter Eingang, auch alle anderen Bereiche sollen barrierefrei werden. Wer die Baustelle an der Ecke Gmünder Straße/Parkweg kennt, kann auch Arbeiten an einem Obergeschoß erkennen. Starkl hat bereits weitergedacht, ganz fix sind die Pläne dafür allerdings noch nicht: Sie denkt aktuell an zwei zusätzliche Wohn- oder Büroeinheiten.

Auf einem Teil des Grundstücks entstehen Parkplätze, aufs Hausdach soll eine Photovoltaik-Anlage kommen. Für die fünf Mitarbeiterinnen ist auch ein Aufenthaltsbereich vorgesehen. Sonst will sie über die neuen Räumlichkeiten noch nicht zu viel verraten. Aber: Geplant ist ein von der Anmeldung abgetrennter Wartebereich für die Klienten und ein zusätzlicher Besprechungsraum. Insgesamt soll die neue Kanzlei mehr Platz bieten und hell gestaltet sein.

Bis auf die Adresse ändert sich nicht viel. Von der Schulgasse 8 will Brigitte Starkl mit ihrem Team im ersten Quartal 2022 in die Gmünder Straße 7 übersiedeln – und sogar die bestehende Telefonnummer mitnehmen. „Für die Klienten ändert sich sonst nichts“, sagt sie: „Die Öffnungszeiten bleiben gleich, individuelle Termine sind sowieso immer möglich.“ Den Umzug will sie dann mit ihrem Urlaub verknüpfen, damit es zu möglichst wenigen Einschränkungen für Klienten kommt.

Momentan habe sie noch viele Entscheidungen für den Neubau zu treffen – und das alles mit der alltäglichen Arbeit im Notariat und ihrer Familie mit drei Kindern zu vereinbaren. Trotzdem: Die Entscheidung zum Bau sieht sie als eine „Zukunftsinvestition“.