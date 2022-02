ÖVP-Kritik: Bauen wird teurer

Verglichen mit früheren Dauerdebatten startete der Schremser Gemeinderat sehr friedlich ins neue Sitzungsjahr: Nur einer der 21 Tagesordnungs-Punkte schied die Geister, und der betraf nicht die finanzielle Abrechnung über das Jahr 2021. Stein des Anstoßes war nach Antrag von Vizebürgermeister und Finanzstadtrat Michael Preissl (SPÖ) vielmehr die Anhebung des Einheitssatzes für die Aufschließungsabgabe von 450 auf 500 Euro.

Es sei einfach nicht die Zeit, um Gebühren zu erhöhen, klagte ÖVP-Klubchef Tobias Spazierer, „wir haben gerade über sinkende Volkszahlen geredet, und dann wollen wir Gebühren erhöhen?“ Preissl beteuerte hingegen, dass der Einheitssatz – mit dem Häuslbauer einmalig ihren Teil zur Finanzierung des Baus von Straße, Gehsteig, Oberflächenentwässerung und Beleuchtung beisteuern müssen – seit 2011 nicht angehoben worden sei. Schon 2016 sei vom Amt der Landesregierung eine Anpassung empfohlen worden. Der Verbraucherpreisindex sei seit 2011 um 21, der Baukostenindex um über 30 Prozent gestiegen, rechnete der Finanzchef vor. Das Plus der Aufschließungsabgabe liege nur bei elf Prozent. Andere Gemeinden wie Amaliendorf-Aalfang würden jetzt schon über dem künftigen Tarif von Schrems liegen.

Via Aussendung rechnete auch die ÖVP vor: Bei einem 1.000m² großen Grund würden sich die Mehrkosten je nach Gebäudehöhe auf 1.500 bis 2.000 Euro belaufen, mahnt sie. Das sei in Zeiten „horrender“ Baustoffpreise „fast kabarettreif“, wird Spazierer zitiert – wolle man Jungfamilien bekommen, gehe es um leistbare Bauplätze und günstige Gebühren.

SPÖ-Vize Preissl: Die ÖVP beschwere sich einerseits über schlechte Finanzzahlen, mache aber bei einer „einnahmenseitigen Notwendigkeit“ nicht mit. „Schade. Ich rechne die ÖVP eigentlich nicht als Opposition, sondern als gestaltende Kraft mit.“ Neben der ÖVP trug auch die Liste Prinz die Erhöhung (wortlos) nicht mit, FPÖ und Grün unterstützten den Antrag.

Und die Finanzzahlen?

Über die ist ÖVP-Spazierer „nicht begeistert. Wir streben große Projekte wie die Schulsanierung, Straßenprojekte, Hauptplatz- und Stadtpark-Gestaltung an – wo die Finanzierung noch aussteht. 1,5 Millionen Euro neue Schulden sind veranschlagt.“ Dabei habe erst der ebenfalls von Preissl zur Abstimmung gebrachte Rechnungsabschluss für 2021 trotz gestiegener Ertragsanteile ein Schuldenplus von 565.000 auf 11,79 Millionen Euro – „ein Höchststand der letzten fünf Jahre“ – ausgewiesen, „die Finanzkraft ist negativ. Aus Verantwortungsbewusstsein tragen wir den Abschluss aber mit.“ Auch alle anderen Fraktionen stimmten dafür.

Michael Preissl hatte zuvor ein Plus von 1,6 Millionen Euro in der Finanzrechnung und ein Minus von fast 240.000 Euro in der Ergebnisrechnung genannt, das Haushaltspotenzial liege bei etwa 348.000 Euro. Schulden seien vor allem für Kanal- und Wasserprojekte, Gemeindestraßen und die Sanierung des Eliasteiches (200.000 Euro) dazugekommen. Der Schuldenstand habe sich über Jahre hinweg immer zwischen 11,1 und 11,8 Millionen Euro bewegt, sieht Preissl keine großen Abweichungen. Gemeindehaftungen seien zudem auf 120.000 Euro gesunken. Bei Personalkosten von 3,64 Mio. Euro sei mit Geldern „sehr wirtschaftlich“ umgegangen worden.

