Patenschaftsprojekt: Geflohene kennenlernen und unterstützen

Not macht erfinderisch. Wobei es in dem Fall eher die persönliche Betroffenheit war: Die Geschehnisse in der Ukraine gehen der Schremserin Edith Oberbauer durch ihre Freundschaft zu Lyuba Armberger – eine gebürtige Ukrainerin, die seit 20 Jahren in Albrechts lebt (die NÖN berichtete) – besonders nahe. Daher arbeitet Oberbauer an einem Patenschaftsprojekt für ukrainische Kinder, die mit ihren Familien aus der Heimat geflohen sind und in den Bezirk kamen.

„Wir können ihnen vermitteln, dass wir für sie da sind, sie in alltäglichen Dingen unterstützen, ihnen zuhören und versuchen, sie zu verstehen“, sagt Oberbauer. Einzelpersonen oder Familien sollen genauso Patenschaften übernehmen können wie Schulklassen oder Vereine. Neben der Orientierungshilfe im Alltag sieht sie deren Aufgaben auch in der Unterstützung beim Einleben in Schule und Kindergarten, dem Lernen und Kontaktaufbau zu anderen Kindern und deren Angehörigen. Und: „Kulturen kennenlernen und vernetzen, Erlebnisse aus dem Kriegsgebiet aufarbeiten und Angst abbauen.“

All das soll dazu beitragen, dass Geflohene Vertrauen aufbauen können, in geregelte Tagesabläufe finden, sich angenommen und akzeptiert fühlen – und Freundschaften knüpfen können. „Vielleicht sogar für ein ganzes Leben“, sagt Edith Oberbauer: „Wenn man das Privileg hat, in einem Land leben zu dürfen, das sicher ist und in dem es einem gut geht, muss man versuchen, zu helfen.“ Würde es um ihre Familie gehen, wäre sie schließlich auch froh, wenn von anderen Menschen geholfen wird.

Als Schnittstelle zu Gemeinden und Schulen habe sie schon Gespräche mit Bezirkshauptmannschaft und Bildungsdirektion geführt und sei auf offene Ohren gestoßen. In einem weiteren Schritt will Oberbauer Kontakte von Mitwirkenden sammeln, Paten und Geflohene verbinden. „Ich weiß nicht, ob meine Idee angenommen wird oder das Projekt gelingen kann. Aber einen Versuch ist es wert“, sagt sie. Interessierte können sich per Mail an druschba-freundschaft @outlook.com wenden.

