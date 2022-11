Perchten-Show: Frau Bercht ist im Anmarsch

Perchtenläufe haben in vielen Orten Österreichs eine lange Tradition und finden in der Regel ab Anfang Dezember bis Jänner statt. Sie sind in den Alpenländern sehr verbreitet, wo einzelne Masken in den verschiedenen Orten auch spezielle Namen haben. – Das Thema ist nicht nur in den Alpen, sondern derzeit auch im Lainsitztal und in der Braunauebene aktuell: Am 2. Dezember wird vom „Verein Lebens(t)raum“ in Schrems ein Perchtenlauf mit zwei teilnehmenden Gruppen aus Oberösterreich organisiert.

Mit Unterstützung der Stadtgemeinde und aktiver Mitwirkung der Feuerwehr wird der Hauptplatz dabei als Ort des Geschehens mit Absperrgittern abgegrenzt, damit die große Zahl der mythischen Gestalten freien Bewegungsraum für ihre Show hat. Eine Gruppe Ordner soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen, sowie – was dem Verein besonders wichtig ist – für freie Plätze für etwaige Rollstuhlfahrer unter den Besuchern. Um die Verpflegung kümmern sich Kurt Köhler und sein Team, sie stellen den Reinerlös dem „Verein Lebens(t)raum“ zur Verfügung.

Der Begriff „Perchten“ kommt höchstwahrscheinlich von einer Sagengestalt aus der germanischen und slawischen Mythologie. Es gibt die „guten“ Schönperchten und die „bösen“ Schiachperchten, dazu etliche andere Gestalten mit eigenen Bezeichnungen: Neben der Habergaiß etwa das Hoizmandl und die Frau Bercht mit ihren Berschtln, das sind die Begleiter der Frau Bercht. Die Berchtl muada ist die Mutter der Frau Bercht.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.