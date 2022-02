Pflasterfelder verschwinden: Neue Lösung vor Schuhfabrik

In der Niederschremser Straße soll eine jahrelange Debatte zur Straßengestaltung demnächst enden.

Der Blick zurück: Im Jahr 2016 hatte Heini Staudinger im Vorfeld der damals anstehenden Generalsanierung der Niederschremser Straße die Schaffung einer Begegnungszone im Bereich zwischen Waldviertler Werkstätten, Brauerei und Ecke Josef-Widy-Straße/Niederschremser Straße angeregt. 2017 hatte man sich bei Verkehrsverhandlungen statt auf eine „Schremser Piazza“ (Staudinger) auf eine „verkehrsberuhigte Zone“ mit Tempo 30 und Pflasterungen – die optisch strukturieren und zum Langsamfahren ermuntern sollten – geeinigt. 2020 hatte der damalige Bürgermeister Karl Harrer schließlich eingeräumt, die in die Straße eingelassenen Plastersteine würden wegen Anrainerbeschwerden über dadurch verursachten Lärm entfernt werden. Es werde nun ein anderes Hindernis zum Verlangsamen des Verkehrs in dem stark frequentierten Kurvenbereich gesucht.

Jetzt soll zumindest die Entfernung tatsächlich folgen, betont Infrastruktur-Stadtrat Ernst Hobecker (SPÖ). Die Straßenmeisterei Schrems werde demnach schon in nächster Zeit die drei großen Pflasterfelder mit einer Fläche von insgesamt 180 m² räumen. „Sobald das Asphaltwerk in Betrieb ist, sollen die Stellen wegen der anhaltenden Beschwerden normal asphaltiert werden“, sagt Hobecker: Er kündigt stattdessen das Aufbringen großflächiger Piktogramme – mit jeweils etwa vier Quadratmetern Fläche und Tempo-30-Hinweisen – auf beiden Fahrbahnseiten an.

Keine Raserei dokumentiert

Ein massives Tempoproblem hat sich im Herbst 2021 in der Niederschremser Straße übrigens anhand einer mobilen Tempomessung nicht wirklich dokumentieren lassen. Laut Hobecker habe es bei deutlich mehr als 10.000 Fahrzeugen innerhalb eines Monats „keine gravierenden Ausreißer“ gegeben, „stadtauswärts lag das Tempo im Schnitt bei unter 30, stadteinwärts bei knapp über 30 Stundenkilometern“.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden