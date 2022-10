Politiker im Steinbruch: Sprengung im Granitwerk Kammerer miterlebt

Mit dabei waren unter anderem auch Bezirkshauptmann Stefan Grusch und Landtagsabgeordnete Margit Göll. Die in diesem Werk gefertigten Werkstücke sind an vielen bekannten und öffentlichen Stellen zu finden: Unter den zuletzt größeren Projekten waren etwa die Pflasterung in der Mariahilfer Straße und Bodenplatten um den Stephansdom.

Zuerst ging es zu einer Sprengung, die im sicheren Abstand beobachtet werden konnte. Auch die Fahrt mit einem Lader durch den Steinbruch sowie die Besichtigung der hochwertigen Steinsägen und Oberflächenbearbeitungs-Maschinen haben bleibenden Eindruck hinterlassen. Hier ist erst seit kurzer Zeit eine neue Steinsäge installiert, die die Arbeitsleistung der früheren alten Säge um ein vielfaches rascher erledigt und so auch erheblich weniger Energie benötigt.









