Schwere Schelte für die Schremser Oppositionsparteien im Polit-Streit um eine Postenvergabe am Stadtamt: „Lassen Sie uns in der Verwaltung unsere Arbeit tun“, platzt es aus der Stadtamts-Direktorin Claudia Trinko – die bei Debatten in der Öffentlichkeit an sich eher für Zurückhaltung bekannt ist – nach dem vorwöchigen NÖN-Bericht über die Proteste um eine Nachbesetzung heraus.

„Politisches Kleingeld“ am Rücken der Mitarbeiter

In ihren mehr als 25 Jahren am Schremser Stadtamt habe die politische Gesinnung eines Bewerbers bei keiner einzigen Personalaufnahme je eine Rolle gespielt, behauptet Trinko in einem Schreiben an die NÖN. Die Aufnahmen aller 14 Mitarbeiter am Stadtamt seien einstimmig im Gemeinderat erfolgt. Jetzt aber werde „auf dem Rücken meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versucht, politisches Kleingeld zu machen“.

Zuerst auf der Tagesordnung, dann herunter genommen

Die Vorgeschichte, über die die NÖN berichtete: Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) hatte einen Antrag auf die Nachbesetzung der frei gewordenen Funktion des Kassenverwalterin-Stellvertreters mit der Tochter von SPÖ-Stadträtin Gabriele Beer auf die Tagesordnung der jüngsten Gemeinderats-Sitzung genommen, dann kurzfristig abgesetzt. ÖVP, Liste Prinz und FPÖ sehen Letzteres als Beweis für eine aus ihrer Sicht unvereinbare Besetzung, weil Beers Tochter im Urlaubs- bzw. Krankheitsfall der Vorgesetzten die Leitung innehätte.

Mit ihrer Arbeit sei man zufrieden, betonten alle Oppositionellen per Aussendung. Doch ÖVP-Fraktionschef Tobias Spazierer sprach von einer „schiefen Optik“, Viktoria Prinz von „Vettern- und Freunderlwirtschaft“ in der SPÖ – genauso wie FPÖ-Gemeinderat Walter Hoffmann. Harrer habe „nasse Füße“ bekommen und den Punkt daher abgesetzt.

SP-Preissl: Thema ruht vorerst

Es sei überhaupt nichts Anrüchiges bei der geplanten Besetzung, hatte SPÖ-Klubchef Michael Preissl via NÖN betont: Die Tochter seiner Stadtrat-Kollegin sei einst einstimmig in den Gemeindedienst geholt worden, bringe nun als Einzige die erforderliche Ausbildung mit und bekomme für die zusätzliche Verantwortung finanziell nicht einmal was drauf. Die Möglichkeit für Malversationen wegen der Funktion ihrer Mutter sei quasi auszuschließen.

Derzeit ruhe die Sache, sagt Preissl jedenfalls nun – es könne ohnehin erst wieder zur nächsten Gemeinderats-Sitzung ein Thema werden. Er wolle bis dahin aber das Gespräch mit allen Fraktionen suchen.

Ohne Opposition wird es (fast) nicht gehen

Zumindest das Okay eines Oppositionellen wird es da brauchen, falls keiner davon für die Sitzung verhindert ist: SPÖ und Grün kommen in Vollbesetzung zusammen auf die dünnstmögliche Mehrheit von 15:14 Stimmen im Gemeindeparlament, Gabriele Beer ist wegen Befangenheit aber nicht stimmberechtigt, und 14:14 ist keine Mehrheit.

Aus der Opposition wird die Kritik aber wiederholt. Es gehe nicht um die Person an sich, aber um Transparenz, betont etwa VP-Stadtrat David Süß. Und: Der in anderen Gemeinden übliche Modus einer öffentlichen Ausschreibung von Gemeindeposten solle auch in Schrems wieder zum Standard werden, sagt Süß, der etwa auf NÖN-Inserate der Stadt Weitra wegen einer dortigen Postenbesetzung hinweist. „Jeder sollte die Chance haben, sich zu bewerben“, sagt Süß. Ähnliches schreibt Viktoria Prinz online.

Trinko: Aufforderung zur Mitarbeit und Seitenhieb in Richtung Prinz

Zurück zur Stadtamts-Direktorin Claudia Trinko. Die macht der Wirbel, von dem sich auch Gabriele Beer enttäuscht gezeigt hatte, „bestürzt und fassungslos“. Es gebe genug zu tun in der Stadt, mahnt sie die Politik: „Arbeiten Sie konstruktiv und sachlich an diesen Themen im Interesse der Bürger unserer Gemeinde!“

Zum Postenstreit nach der einstimmigen Sitzung meldete sich auch Claudia Trinko. Markus Lohninger

Einen Seitenhieb in Richtung der einst von der SPÖ abgewanderten Bürgerlisten-Gründerin Prinz kann sich Trinko nicht verkneifen: Dass diese als Tochter des früheren Gmünder Stadtamts-Direktors einst einen Job als Kleinregionsmanagerin – mit Büro im Gmünder Stadtamt – bekommen habe, sei „sicher“ ihrer Kompetenz und keiner Freunderlwirtschaft zu verdanken gewesen, ätzt sie.