Prüfung in Bayern abgelegt: Rzepa hat schon fünften Meister

Florian Kreuzer ist mittlerweile der fünfte Fleischermeister in der Fleischerei Rzepa in Schrems. Er absolvierte nun erfolgreich die Bayrische Meisterschule in Landshut.

Nach einigen Schnupperwochen während der Schulzeit startete Florian Kreuzer im September 2016 seine Fleischerlehre bei Josef Rzepa. Nach dessen Pensionierung schloss er bei Anna und Thomas Rzepa seine Lehrzeit mit ausgezeichnetem Erfolg ab. Es folgte der Grundwehrdienst beim Bundesheer, danach kehrte der Fleischergeselle wieder an seinem Arbeitsplatz zurück. „Der Ehrgeiz ließ ihn nicht los und er wollte die Meisterprüfung machen“, erzählt Thomas Rzepa, und: „2022 war dies in Österreich sehr schwierig, es gab nämlich keine geblockte Ausbildung“.

Für Florian Kreuzer war das kein Grund zum Aufgeben, im Gegenteil: Er entschloss sich für die 1. Bayrische Meisterschule in Landshut, die schon Anna Rzepa erfolgreich absolviert hatte. Kreuzer ging in Bildungskarenz und war einer von acht für den Meisterkurs angemeldeten Fleischern aus Österreich. Neben ihm legte nur einer davon die Meisterprüfung erfolgreich ab. „Wir sind sehr stolz auf unseren jüngsten und fünften Meister“, betont Thomas Rzepa.

Auch Patrick Brantner, einst einer der jüngsten Meister, kümmert sich ums Wohlergehen der Firma. „Qualität auf höchstem Niveau bietet unsere Fleischerei, die seit beinahe 200 Jahren von der Familie Rzepa geführt wird“, sagt der Inhaber, der allen Mitarbeitern dankt. „Alle tragen zum Erfolg unserer Firma bei.“

