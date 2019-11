Die markante frühere Bank-Austria-Filiale bleibt vorerst weiterhin ungenutzt, für ein anderes zentrales Element am Schremser Hauptplatz gibt es aber eine neue Verwendung: Die Raiffeisenbank Oberes Waldviertel mit 18 Filialen im Bezirk Gmünd hat das frühere Post-Gebäude vis-à-vis des Stadtamtes gekauft – um damit im kommenden Jahr die Firmenzentrale auszubauen.

Erster Gedanke vor acht Jahren. Bereits im Jahr 2011, als die Post aus ihrer damals 20 Jahre alten Immobilie im Stadtzentrum abgesiedelt und ins City-Center übersiedelt worden war, habe man über einen Kauf des Nachbargebäudes nachgedacht, sagt Walter Zwettler, einer der drei RBOW-Geschäftsleiter neben Johann Pollak und Dietmar Stütz: „Da war unser Bedarf aber noch nicht derart ausgeprägt, auch die Preisvorstellungen passten nicht zusammen.“

Kratzen an der 100-Mitarbeiter-Marke. Jetzt sei der Schritt aufgrund der massiven Expansion in den vergangenen Jahren notwendig geworden, sagen die Direktoren, „in manchen Büros müssen bereits vier Mitarbeiter zusammengepfercht werden“. Seit Jahresbeginn sei die Belegschaft von 87 auf 95 aktive Mitarbeiter angestiegen, drei zusätzliche Stellen sollen heuer noch besetzt werden. Fast die Hälfte des Teams arbeitet am Firmensitz oder in der Filiale in Schrems. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Planungen über den Winter, keine Änderungen für Bankfiliale. Die zusätzliche Fläche soll nun Platz für interne Abteilungen schaffen, die Bankfiliale unverändert weiter bestehen. Das Gebäude, das heuer als provisorisches Stadtamt genutzt wurde, wird noch im November Schauplatz einer Feuerwehr-Atemschutzübung, danach sollen die eingezogenen Wände abgetragen werden. Über den Winter erstellt Architekt Gerhard Macho ein Nutzungskonzept für die etwa 350 m 2 zusätzliche Fläche. Im Obergeschoß, das etwa 70 m 2 Nutzfläche aufweist, wird eine direkte Verbindung zum RBOW-Komplex geschaffen, ebenerdig ist ein Mauerdurchbruch zur Passage angedacht. Äußerlich ist es die Idee, das alte Postgebäude optisch und auch mit großen neuen Fenstern an die RBOW-Gebäudefront anzupassen.

Bis zum Frühjahr sollen das Konzept stehen und mit der Fassade begonnen werden. „Schön wäre es, wenn die Arbeiten bis zum Sommer abgeschlossen wären“, sagen die Direktoren. Sie kündigen an, Aufträge wie in der Vergangenheit wo immer möglich an regionale Firmen zu vergeben.

Fusion an der Spitze, nicht an der Basis. Im Jahr 2016 verschmolz die Raiba Weitra mit der RBOW. Seit Ende 2016 stieg die Bilanzsumme der fusionierten Großbank des Gmünder Bezirkes von 644 auf 729 Millionen Euro, das verwaltete Kapital stieg innerhalb nicht einmal dreier Jahre von einer auf rund 1,15 Milliarden Euro. Unter insgesamt etwa 380 Raiffeisenbanken in Österreich wird jene aus dem Gmünder Bezirk bundesweit an 25. Stelle gewertet, landesweit sogar auf Rang neun.

Während die Zahl der Filialen aller Mitbewerber zusammen in drei Jahren von 16 auf nun neun schmolz, hält die RBOW ihre 18 Geschäftsstellen im Bezirk immer noch aufrecht. Außerhalb der Städte Gmünd, Schrems, Heidenreichstein, Weitra und Litschau ist sie die einzige mit Personal vertretene Bank.

„Wir sagen Kunden aus Heidenreichstein nicht, dass sie künftig nach Gmünd fahren müssen“, so Johann Pollak: „Das schätzen die Menschen – wir haben Arbeit genug.“ Infolge der Fusion aller Bank-Austria-Filialen im Bezirk nach Gmünd habe es vor allem aus Heidenreichstein und Schrems mehr als tausend neue Kunden zur RBOW gespült. Insgesamt seien seit 1. Jänner 2017 2.300 Girokonten eröffnet worden (darin 580 Jugendkonten).

Hundertprozentige Autonomie. Die RBOW sei, wie die Direktoren betonen, völlig eigenständig, könne klare Entscheidungen über Kreditvergaben innerhalb der regulatorischen Grenzen autonom und rasch treffen. Man kenne die Kunden von der Arbeit vor Ort, das erleichtere die Risikobewertung etwa bei Krediten, damit auch die Entscheidungsfindung und -qualität. Auch die Entscheidung für den Kauf der alten Post sei in Schrems gefällt worden.

„Zum Anklicken und Angreifen“. „Wir sind zum Anklicken und Angreifen“, sagt Pollak, „unser Asset ist, dass wir auch vor Ort sind. Das erklärt unser Wachstum.“ Mehr als 11.000 Kunden erledigen ihre Geschäfte bereits digital, zugleich steht die Bank zu ihren 18 Filialen im Bezirk Gmünd.

„Teilweise wird hier das Schaltergeschäft komprimiert, damit Gespräche mit Kunden in Ruhe geführt werden können. Wie beim Arztbesuch werden hier Termine eingeteilt, zu denen sich ein Betreuer auch wirklich Zeit nehmen kann“, erklärt Walter Zwettler: „Das genießen Mitarbeiter und Kunden.“