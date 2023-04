Reifen und Getränkedosen: Viel Unrat bei Frühjahrsputz gesammelt

Trotz kaltem und regnerischem Wetter kamen viele Personen am Samstag zum Bauhof in Schrems, um sich an der vom Land Niederösterreich ausgerufenen Frühlingssäuberung entlang der Straßenzüge zu beteiligen.

Ein großer Berg an Müllsäcken, darunter ein ganzer Stapel Autoreifen und sogar zwei Traktorreifen, die mutwillig in der Natur abgeladen worden waren, wurden eingesammelt. Auch ein Fahrrad war dabei und eine Sammlerin meinte, dass besonders viele achtlos weggeworfene Getränkedosen gesammelt wurden.

