Ja, selbst in Coronazeiten können Rekorde fallen – und zwar nicht nur negative. Die Firma Gea/Waldviertler um Heini Staudinger in Schrems kann seit dem „Lockdown“ zur Mitte des Monats März historische Umsatz-Entwicklungen vermelden. Wenn da nicht das „Aber“ wäre…

Die Rekorde kommen nämlich gar nicht so sehr zur Freude des Chefs ausgerechnet aus dem Bereich, den er eher alibihalber betreibt, weil es heutzutage eben dazu gehört: Der Online-Shop erreichte lichte Umsatzhöhen. „Unsere Botschaft ist und bleibt ‚geh in den stationären Laden‘. Wir möchten keine allzu starke Konkurrenz für unsere 30 selbstständigen Gea-Händler aufbauen“, sagt Staudinger.

„Wir erleben einen dramatischen Eingriff in unser Unternehmens-Gleichgewicht.“ Heini Staudinger

Zwei Millionen Euro fehlen

Dennoch habe etwa im April eine Verdoppelung des Online-Umsatzes dazu beigetragen, dass das Internet-Segment in den ersten fünf Monaten um etwa 30 Prozent gewachsen ist. An einzelnen Tagen seien über 200 Paar Waldviertler-Schuhe über den digitalen Ladentisch gegangen. Staudinger: „Damit wurden jedoch keine zehn Prozent dessen abgefangen, was uns der Lockdown gekostet hat. Der Online-Shop linderte nur den Schmerz.“

Denn während der Möbelbereich dadurch in den ersten fünf Monaten des Jahres quer über alle Verkaufsfelder zwischen Shop, Telefon und Internet zusammen auf ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vergleichsraum 2019 geklettert sei, sei der Schuhverkauf insgesamt eingebrochen. „Wir liegen in dem Segment um 30 Prozent zurück, was im Branchenvergleich sogar überragend gut ist“, schüttelt Staudinger den Kopf. Den entgangenen Deckungsbeitrag beziffert er mit bisher gut zwei Millionen Euro.

„Es ist eine schwere, vollkommen durchgeknallte Zeit"

Wir werden sie überstehen, weil wir eine gesunde Firma mit starkem Willen und Teamgeist sind, aber nicht wegen der zugesagten raschen und unbürokratischen Hilfe – bis heute haben wir nämlich für die 150 Mitarbeiter der Waldviertler Werkstätten keinen Groschen gesehen“, kritisierte Staudinger am Wochenende (für die Shop-Mitarbeiter habe es bereits Kurzarbeit-Unterstützung gegeben). Er habe Verständnis für die fordernde Situation, einstudierte Masken im Fernsehen würden mit der Erfahrung aus der Wirklichkeit jedoch nicht übereinstimmen.

Alles dreht sich: Hoher Aufwand, volles Lager, geringe Umsätze

Der Erfahrung aus vier Jahrzehnten über Umsatzkurven im Jahresverlauf kann er nicht mehr vertrauen, grübelt der Geschäftsführer. Der Werksverkauf in der Jurte als zentrales Standbein sei im Mai nach der Zwangspause nur zögerlich angelaufen – keine Busgruppen, keine Akademie.

Die Akademie durfte nun wieder starten, einst hundert Seminarteilnehmer und mehr sind durch die Kontaktbeschränkungen unerreichbar. Dass das Geschäft mit Busgruppen, die normal um die 10.000 Besucher pro Jahr in die Stadt bringen, bald anläuft, hält Staudinger für unrealistisch: „Pensionisten wurde eingetrichtert, sie seien Risikogruppe Nummer eins. Wann die aus ihrem Kokon der Angst rauskommen, ist nicht absehbar.“

Unterm ausbleibenden Zustrom leide bis dahin auch das Gea-Hotel zur Sonne – durch höheren Aufwand bei halben Umsätzen. Noch schlimmer: „Fehlt das Geld vom Werksverkauf, so ist auch die Werkstatt nicht kostendeckend zu führen. Dazu kommt, dass das Lager als teuerster Bereich mit Frühlingsschuhen gefüllt ist – die wir heuer nicht mehr verkaufen. Wir erleben einen echt dramatischen Eingriff in unser Unternehmens-Gleichgewicht.“

Gesundheit: Mehr als ein negativer Coronatest

Online machte Heini Staudinger vorm Wochenende seinem Ärger über die Situation Luft. Gesundheit sei mehr als ein negativer Coronatest: Dazu gehörten auch sinnvolle Arbeit, gutes Essen, lebendige Beziehungen, Bewegung an der frischen Luft und Zuversicht, „umso gesünder du bist, umso sicherer tut dir auch das Virus nichts. Aber Angst macht krank, und der Weltmeister der Angstmacherei heißt Sebastian Kurz.“

Etwas Zuversicht schöpfte er indes beim „Re-Opening“ des Filmclubs, das vorige Woche immerhin etwa 30 Besucher zur Dokumentation „Honeyland“ ins Hotel gezogen habe.