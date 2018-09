Am Samstag den 22. September, veranstaltete der Verein „Club 81“, einen Herbstausflug ins nördliche Waldviertel. Die Organisation hat der Obmann, Josef Schoisengeyer, übernommen. Abfahrt war um 7.30 Uhr vom Hippolythaus in St. Pölten. 52 Personen unter ihnen etwa die Hälfte mit Gehbehinderung, besuchten die Grantstadt Schrems. Als erstes stand das Unterwasserreich am Programm, danach Mittagessen und am Nachmittag besuchten sie den BIO-Bauernhof Zach, in Gebharts, da Karl Zach, der nach einem Unfall selber Rollstuhlfahrer ist und mit dem Club 81 engen Kontakt pflegt. Der Bauernhof wurde deswegen gewählt, weil dort alles rollstuhlgerecht ausgestattet wurde. Die Besucher waren begeistert und Karl Zach führte sie, gemeinsam mit seiner Gattin Elisabeth, durch das Anwesen.