Nicht nur für die Schüler der vierten Klassen der Mittelschule Schrems war der 2. Juli der letzte Schultag an dieser Schule, auch Direktorin Romana Weisgram hat den Unterricht hier definitiv hinter sich gebracht: Sie tritt mit September ihren Ruhestand an.

Romana Weisgram kam nach der Matura am Gmünder Gymnasium, der Pädag Strebersdorf sowie einem Jahr Unterricht an der Sondererziehungsanstalt Allentsteig 1980 an die Hauptschule Schrems. Die letzten neun Jahr leitete sie diese Schule, die von der Hauptschule zur Neuen Mittelschule und nun zur Mittelschule geworden ist.

„Ich übergebe ein bestens bestelltes Haus in perfekte Hände.“ Romana Weisgram

„Lerndesignerin“ Weisgram. „Ich habe in all diesen Jahren einige Generationen an Schülern begleiten dürfen und auch sehr viel Schulentwicklung mitgetragen. Waren es anfangs die ersten und zweiten Klassenzüge, kamen dann die Leistungsgruppen und jetzt die Mittelschule“, blickt Weisgram zurück. Als „Lerndesignerin“ war sie für den Landesschulrat als Beraterin für andere Schulen tätig.

Der Abschied nach 41 Jahren an der Schremser Schule falle nicht leicht. „Er macht mich wehmütig. Es war eine sehr fordernde, oft stressige Zeit, aber sie war sehr erfüllend. Stolz machen mich als Schulleiterin die vielen Auszeichnungen, die unsere Schule erhalten hat“, meint Weisgram, die innerhalb der vergangenen drei Jahre das Lehrerteam erneuert hat. „Alle sind jung und sehr engagiert.“

Für die Pension hat sich Romana Weisgram einiges vorgenommen – aber alles ohne Stress. Da stehen der Garten auf der Liste, den sie mit Ruhe und Liebe betreuen will, das Sprachenlernen, entweder Spanisch oder Italienisch, und das Reisen, das endlich nicht mehr in der Hauptreisezeit stattfinden muss. „Auch die Zeit mit der Familie ist mir wichtig. Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und all das machen kann.“

Hinsichtlich Nachfolge ist laut Bildungsmanager Alfred Grünstäudl ein „Betrauungsantrag“ für Weisgrams Stellvertreter Kurt Spiesmaier gestellt. „Wir rechnen damit, dass das Dekret in den nächsten Wochen ausgestellt sein wird, damit mit der Planung für das nächste Schuljahr im August problemlos begonnen werden kann“, sagt Grünstäudl der NÖN. Dazu Weisgram: „Kurt Spiesmaier hat mich seit Jahren sehr unterstützt. Ich übergebe ein bestens bestelltes Haus in perfekte Hände.“

Kurt Spiesmaier ist seit 1989 im Schuldienst tätig. Er war nach der Ausbildung an der Pädagogischen Akademie Krems 23 Jahre lang im Landesjugendheim Allentsteig, vor neun Jahren kam er an die Mittelschule Schrems, wurde 2016 zum Leiter-Stellvertreter ernannt.

Für den neuen Schulleiter wird es vorrangig gelten, den hohen Standard, den die Medien- und Informatikmittelschule im Bereich der IT hat, zu halten und auszubauen. „Alle unsere Klassen werden seit Jahren als Laptop-Klassen geführt, wir sind ECDL-Testcenter, arbeiten an der Produktion von audio-visuellen und Printmedien im Bereich der Interessens- und Begabungsförderung. Wir produzieren alle unsere Printsachen, Filme etc. selber und arbeiten im CAD-Bereich mit 3D-Druck“, betont Spiesmaier.

Ab dem kommenden Schuljahr wird der neue Schwerpunkt „Sozial - Vital“ angeboten – „Wie schon beim anderen Schwerpunkt als Vorreiter und einzige Schule in der Region.“ Dieser Schwerpunkt konzentriere sich auf die persönliche Gesundheit, die praktische Lebensführung und die Entwicklung des Menschen vom Baby bis zum Alter. Im Zuge dieser Ausbildung können drei Zertifikate erworben werden, „Babyfit“ – rechtlich anerkannte Babysitterausbildung; „Pflegefit“ – Kontakt mit dem Altern und Entwicklung der Sensibilität für die entsprechenden Bedürfnisse; „Erste-Hilfe“ – Kurs für den Führerschein und gemäß AStV für betriebliche Ersthelfer gültig. Info gibt es auf der Schul-Homepage nachzulesen.

„Natürlich haben wir in puncto Schulentwicklung noch einige Ideen, die in den kommenden Jahren verwirklicht werden sollen, zurzeit aber erst im Planungsstadium sind“, betont der neue Schulleiter.