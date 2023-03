Sanierung geplant: Auftrag für Budweiser Straße ist vergeben

Der Auftrag für Straßen- und Kabelbauarbeiten (für die Ortsbeleuchtung) in der Budweiser Straße – im Zuge der Kanal- und Wasserleitungssanierung – geht auf Antrag von Stadtrat Ernst Hobecker (SPÖ) gemeinsam mit den Arbeiten für die Siedlungsweiterungen Volksfestwiese und Kottinghörmanns und einer Umlegung der Wasserversorgungsanlage bei der Backwelt Pilz an der Kreuzung von B2 und B30 an Leyrer+Graf. Die Kosten belaufen sich samt Umsatzsteuer auf 1,67 Mio. Euro. Gestartet werden soll mit den Arbeiten in der Budweiser Straße nach der Prüfungsphase und Vergabe im Sommer, wie Hobecker gegenüber der NÖN präzisiert.

Wegen Fernwärmearbeiten für die Kelag verschiebe sich indes die Fertigstellung der 2022 generalsanierten Bahnstraße in den Juli. Leyrer+Graf erhielt bereits den Zuschlag für die Umsetzung zusätzlicher Erd- und Baumeisterarbeiten samt Materiallieferung und auch für Leitungsumlegungen vor der Backwelt (Kosten: 177.000 Euro).

Im Zuge der Sanierung des Schulkomplexes erhielt zudem die Firma Silbernagel aus Hoheneich mit etwa 169.000 Euro als, so Stadtrat Tobias Spazierer (ÖVP), „deutlichster Billigstbieter“, den Auftrag für Aluportal-Schlosserarbeiten.

