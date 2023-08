Sanierung läuft noch: Start für Hofladen verzögert sich

Es soll wieder Leben in die Räumlichkeiten in der Schulgasse 4 einkehren – das war und ist noch immer das Ziel, das die Stadtgemeinde Schrems mit der Schaffung eines Hofladens im früheren Schulgebäude verfolgt. Inzwischen steht aber fest: Bis es so weit ist, dürfte es noch ein paar Monate dauern.

Die Sanierung im Erdgeschoß des Gebäudes hat wie berichtet im Winter begonnen und läuft auch aktuell noch. Im Mai hatte Peter Müller angekündigt, für die Renovierungsarbeiten noch Entscheidungen des Denkmalamtes abzuwarten. Die alte Volksschule mit Zugängen über die Schulgasse und am Kirchenplatz, der zu Heimatmuseum und Stadtbücherei führt, steht unter Denkmalschutz. „Der Bescheid ist erst spät gekommen, die Firmen hatten dann zum Teil keine Kapazitäten mehr“, erklärt Müller.

Noch im August sei eine weitere Besprechung zum Thema Hofladen geplant, man halte jedenfalls am Projekt fest. Nur: Dass sich die Eröffnung heuer noch ausgeht, das hält Bürgermeister Peter Müller für nicht sehr realistisch. Im Gemeinderat wurden im Dezember 100.000 Euro für die Sanierung bereitgestellt, in einem ersten Schritt galt die Aufmerksamkeit wie berichtet dem Mauerwerk. Parallel zu den Arbeiten hat die Gemeinde nach einem Pächter gesucht und wurde schließlich fündig.

Markt zum Kennenlernen ebenfalls erst später

Regionale Produzenten um Markus Anibas („Hofkollektiv Waldviertler Eden“, Guttenbrunn) waren mit ihrer Bewerbung erfolgreich. Anibas und die um ihn gebildete Gruppe an Produzenten und Lieferanten hält, wie er auf Nachfrage bestätigt, an ihren Plänen für den Hofladen fest. Auch der für den Sommer angekündigte Markt zum Kennenlernen am Hauptplatz bleibt im Hinterkopf: „Wir werden ihn zeitnah vor dem Start machen.“

Angedacht ist zum einen ein Bereich mit Personal und ein zweiter mit Selbstbedienung, digitalem Kassensystem und Öffnungszeiten auch am Wochenende. Der Betrieb soll dann über einen Verein, bestehend aus landwirtschaftlichen Produzenten aus dem Raum Gmünd, Schrems und Heidenreichstein, erfolgen.