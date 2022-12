Sanierung wird vorbereitet: Budweiser Straße Thema für 2023

Ohne Reibereien ging das Budget der Stadt Schrems für 2023 durch den Gemeinderat. Das größte Vorhaben ist neben der Fortsetzung von Projekten wie Sanierung und Ausbau im Schulzentrum, Generalsanierung der Bahnstraße und Hochwasserschutz vor allem der Start für die Generalsanierung der Budweiser Straße.

Für diese vier Projekte sind Darlehen über 3,8 Mio. Euro eingeplant. Schulden werden auch für Gemeindestraßenbau (180.000), Stadtkernbelebung (100.000) und Wege-Sanierung am Stadtfriedhof (100.000, aufgeteilt auf drei Jahre) einkalkuliert. Insgesamt soll der Schuldenstand bis Ende 2023 nach Tilgungen und Aufnahmen aus aktueller Sicht von etwa 12,0 auf 15,3 Millionen Euro steigen.

Preissl: „Stabiles und vorausschauendes Budget.“

Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Michael Preissl (SPÖ) sprach von einer „drastischen Situation“ wegen rasant gestiegener Energie- und Baupreise, „der Finanzkollaps der Kommunen muss mit ganzer Kraft verhindert werden“. Manches müsse man sich leisten, doch der Gestaltungsspielraum sinke massiv.

Die „freie Finanzspitze“ für Projekte sei Ende 2020 bei 6,3% des Haushaltes gelegen, Ende 2023 werde sie bei Einnahmen & Ausgaben von 15,75 Mio. Euro nur noch 1,7% betragen. Auch erwartet er ein negatives Nettoergebnis (-282.000) und Haushaltspotenzial (-609.000 Euro, großteils wegen Energiekosten). Man habe versucht, ein dennoch „stabiles und vorausschauendes Budget für 2023 zu erstellen“, so Preissl.

Kritik von Süß, aber ein Ja zu Projekten

ÖVP-Stadtrat David Süß bemängelte neben dem Haushaltspotenzial und von in fünf Jahren fast um die Hälfte steigenden Schulden den Informationsfluss aus der SPÖ – der Budgetentwurf war erst am Tag der Stadtratsitzung zugestellt worden, in der dazu abzustimmen war. Aber, zu den Projekten: „Ja, da sind wir dabei.“ Die Budweiser Straße sei wichtig, genauso dränge die Gmünder Straße. Beim Hauptplatz werde man „penibel prüfen, wofür das Geld verwendet wird“. Zustimmung gebe es nur für das, was man mittragen könne.

Das Budget wurde jedenfalls von allen Fraktionen getragen – nachdem Preissl die späte Zustellung des Entwurfs mit einem „sehr engen Zeitplan“ begründet hatte. Das solle sich nicht wiederholen.

Versöhnliche Worte vorm Fest

In der letzten Sitzung 2022 kamen noch von Bürgermeister Peter Müller, SPÖ-Klubchef Preissl und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Süß – in Abwesenheit von Fraktionschef Tobias Spazierer – Bilanzen, Ausblicke und Dankesworte für um das Wohl der Bevölkerung bemühte Personen und Einrichtungen.

Müller: Trotz der Entwicklungen im Schatten des Ukraine-Krieges seien Projekte realisiert worden, die Gemeinde sei als Wohnstandort attraktiver geworden. Das Wohnprojekt mit Reihenhäusern und Einzelplätzen nahe der Firma Eaton (die NÖN berichtete) komme da gelegen – der Gemeinderat gab den Verkauf von gut 4.000m² Grund an die Wohnbaugesellschaft Südraum frei (113.400 Euro).

Preissls Dank für „gute Zusammenarbeit in der Gemeindestube“ gab Süß für die ÖVP nach dem teils turbulent verlaufenen Jahr zurück: „Diskussionen sollen sein, das ist das Wesen der Demokratie.“ Der Umgang sei aber wertschätzend, respektvoll gewesen.

