Der Wahltrubel ist in der Granitstadt Geschichte, Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) in seinem Amt bestätigt, die Arbeit in den neuen Ausschüssen beginnt, der Alltag nimmt allmählich wieder seinen Lauf – und Pläne für die kommenden Monate werden geschmiedet.

Stadtchef Harrer will der Arbeit in den Ausschüssen nicht vorgreifen, zumal jener für Infrastruktur mit Ernst Hobecker einen neuen Vorsitzenden hat und der Rechnungsabschluss für 2019 abgewartet werden muss. Als eines der zentralen Projekte für das laufende Jahr nennt er aber das Nachbargebäude zu dem im Vorjahr generalsanierten und erweiterten Stadtamt am Hauptplatz 21, das Polizei und Arztpraxis beherbergt und genauso einer Sanierung harrt.

Hinsichtlich Straßenbau hat er für den kommenden Sommer Sanierungen in Brauhausgasse und Friesstraße im Auge, Geld ist zudem im Budget wie berichtet für Unterführungen der B2 im Bereich Kottinghörmanns und Niederschrems vorgesehen.

Zur Sanierung und Umbau von Volks- und Mittelschule, die einst wie berichtet schon für einigen Wirbel im Gemeinderat gesorgt hatte und unter anderem auch auf Barrierefreiheit abzielt, geht es laut Harrer allmählich in den Entscheidungs-Prozess. Heuer soll das Projekt noch im Detail ausgearbeitet werden, ab 2021 soll es während der Ferienmonate etappenweise realisiert werden, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. Die Kostenschätzung liegt im Bereich von 2,4 Millionen Euro.