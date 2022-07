Schwerer Weg zurück zur Vollauslastung in Schuhwerkstatt

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Zuerst war Covid, dann die Kostenexplosion wegen Rohstoff- und Personal-Engpässen, dann brachte Putin mit dem Angriffskrieg unsägliches Leid über die Ukraine und internationale Versorgungssysteme ins Wanken. Die Inflation kletterte auf das höchste Niveau seit den 1970er Jahren, das spüren die Konsumenten. Dazu kommt die Ungewissheit über die Zukunft, die die Kauffreude bremst. Und das spüren dann auch Produzenten. „Wir sind Lichtjahre von normalen Umsätzen wie vor Covid entfernt“, bringt es Heini Staudinger, Chef von Gea-Waldviertler mit Sitz in Schrems, auf den Punkt.

Alleine die Zahlen für den zu Ende gegangenen Juni weisen demnach ein Umsatzminus von 23 Prozent zu 2019 aus.

„Lichtjahre von Umsatz vor CoV entfernt“: Heini Staudinger. Foto: ml

Im Online-Segment, wo es während der Lockdowns vor allem im Möbelbereich starke Zuwächse gegeben hatte, wurde es nach dem großen Wiederaufsperren wieder ruhiger. In den 55 Gea-Läden ist es laut Staudinger schwer, Branchenkollegen würden Ähnliches berichten. Die Jurte in Schrems komme dafür „langsam wieder auf das Niveau von früher, auch weil organisierte Busgruppen mit Betriebsführungen wieder im Kommen sind. 2019 kamen aber um die 10.000 Besucher in Bussen – heuer freuen wir uns, wenn wir die Hälfte erreichen.“ Das ist gut , aber eben die Hälfte .

Langlebigkeit als Argument – und Gegenargument

Kunden seien nicht verloren gegangen, grübelt Staudinger: Eher sei es so, dass ein Ausflugsgast die Jurte vor Corona vielleicht mit vier neuen Paar „Waldviertlern“ verlassen hat, sich heute vielleicht nur noch zwei Paar leistet – der kleine Luxus von damals ist derzeit zu luxuriös, und die Treter aus der Waldviertler Schuhwerkstatt sind ja weithin für ihre Langlebigkeit bekannt. Man muss sie also nicht dringend ersetzen, wenn die Kasse das gerade nicht hergibt.

Steueroase für Amazon & Co „Betrug an Einrichtungen“

Von einer Krise will der Gea-Chef noch nicht sprechen. „Die Situation ist nicht überhaupt nicht auszuhalten, aber Vergnügen ist das auch keines“, sagt er. Bis Ende Juni hat das Team in Kurzarbeit durchgetaucht, einen Abbau in der etwa 150-köpfigen Belegschaft hat es laut Geschäftsführer bislang nicht gegeben. „Die Frage ist, wie lange noch. Über kurz oder lang würde die Situation wohl Auswirkungen haben“, legt Staudinger die Stirn in Falten.

Dass die heimische Wirtschaft leidet, während Onlineriesen ungeniert und unversteuert Milliardenbeträge einstreifen, hält der „Schuh-Rebell“ jedenfalls für eine Sauerei. US-Gigant Amazon hat 2021 laut Nachrichtenportal Bloomberg 51,3 Milliarden Euro in Europa erwirtschaftet, ein Plus von 17 Prozent. Der Finanz hat Amazon aber demnach Verluste gemeldet, somit keinen Cent Einkommenssteuer bezahlt. „Das ist Betrug an unseren Einrichtungen, an den Kindergärten und Altersheimen, welche das Geld dringend bräuchten. Es liegt an uns, wo wir mitmachen“, mahnt Heini Staudinger.

Mitgemacht werden solle auf jeden Fall bei den „Waldviertler Glüxtagen“ von 7. bis 9. Juli in Schrems, für die Staudinger „noch extremere Aktionen“ ankündigt: „Der Druck ist da, etwas weiterzubringen. Damit sich das Lager leert – und wir weiterhin Arbeit haben.“

