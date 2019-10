Während andere Beschäftigte die letzten Tage bis zur Pension mitunter mit ausgefeilten Instrumenten herunterzählen, blickt Willibald Kropacek dem Gang in den Ruhestand per 1. Jänner 2020 argwöhnisch entgegen: „Der Job gibt mir Berge, es war in allen Abteilungen eine schöne Zeit“, sagt der 65-Jährige, nachdem er als bisher erster Mitarbeiter das 50. Dienstjahr bei Eaton in Schrems-Eugenia vollendet hat. Der Jahreswechsel sei heuer kein Tag, dem er entgegenfiebere. Neujahr bringe einen neuen Lebensabschnitt, den er gar nicht wolle, grübelt der Kottinghörmannser: „Ich würde mit jemand Jüngerem tauschen, wenn er mit mir das Alter tauschen könnte.“

Das Leben ist Veränderung

Vieles hat er im Betrieb miterlebt, Höhen bis zum Aufstieg zum größten Betrieb im Waldviertel und Tiefen – und den rasanten technischen Wandel. 1954 als Sohn eines Webers mit Landwirtschaft geboren, ging er noch mit der Kuh neben dem Vater, der den Pflug führte. Das Fortbewegungsmittel der Wahl war ein Waffenrad, später kamen Moped und Traktor. In der Schule bewegte er für Berechnungen Kugeln rechts und links durch die „Rechenmaschine“, in den 1970er Jahren kamen Taschenrechner, in den 80ern erste Computer.

Im Werk von Felten & Guilleaume, das später von Moeller und schließlich von Eaton übernommen wurde, erlebte Kropacek diesen Wandel hautnah mit.

Die Schlosser-Lehre hat er hier noch vor dem Start der firmeneigenen Lehrwerkstätte (mit inzwischen 700 Absolventen) abgeschlossen. „Maschinen gab es auch damals, aber sie mussten händisch bedient werden, rechts und links vom Fließband verrichteten Arbeiter monotone, unattraktive Tätigkeiten“, blickt er zurück. 1972, Kropacek war gerade im dritten Lehrjahr, habe sein Vorgesetzter auf den Bedarf zur Beschleunigung – die noch dazu eine Qualitätssteigerung gebracht habe – reagiert: Der Sondermaschinenbau wurde ins Leben gerufen, wo Kropacek schließlich zum Arbeiter und später zum Vorarbeiter wurde.

Vorbild in der weltweiten Eaton-Gruppe

Anfangs konnten dank einfacher Montagehilfen Arbeitsgänge reduziert und etwa größere Mengen zugleich gestanzt werden. 1989 hatte die Herstellung einer Million der in Schrems erfundenen Leitungsschutz-Schalter (LS) als Sensation gegolten. Heute verlassen 70 Millionen Stück pro Jahr das Werk in über 170 Länder. Der im Verbund mit der Fertigung durch eigenes Personal laufend verfeinerte Sondermaschinenbau wurde zum Erfolgsrezept. „Das bringt Synergie-Effekte“, streicht Werksleiter Thomas Graf hervor: „Die Mitarbeiter in der Produktion wissen, was zu verbessern ist, die Sondermaschinenbauer können das umsetzen.“ Das fördere Identifikation, Zusammenhalt und Motivation. Vergleichbares gebe es in keinem anderen der gut 300 Werke des Weltkonzerns Eaton.

Karrierewege im Haus

Kropacek selbst wechselte 1994 innerhalb der Firma in die LS-Baugruppenfertigung, in der er heute Technischer Angestellter und stellvertretender Abteilungsleiter ist. Das im Maschinenbau gewonnene Wissen habe ihm auch hier geholfen, sagt er: „Ich kann mich in der Baugruppe immer noch technisch austoben – etwa wenn eine Maschine bricht.“

Auch aus solchen Gründen sieht Werksleiter Graf die Optionen für neue Karrierewege im eigenen Werk oder Ausland als großes Plus großer Organisationen wie Eaton mit weltweit etwa 100.000 Jobs: „Jede Stelle wird zuerst intern ausgeschrieben – wir fördern es sogar, wenn sich Mitarbeiter im Haus verändern und sich in anderen Abteilungen bewähren möchten.“ Rekrutiert sei schon unter F&G zuerst aus den eigenen Reihen geworden, weiß Willibald Kropacek.

Digitalisierte Industrie. Auf diese Weise wurde einst auch das allmähliche Ende der Heimarbeit infolge der technischen Errungenschaften abgefedert. Viele Betroffene wurden weitergebildet, bekamen an der Maschine laut Kropacek abwechslungsreichere Stellen mit höheren Verdiensten. 08/15-Jobs am Fließband gibt es schon längst nicht mehr, zur Bedienung der Maschinen braucht es Know-how. Kropacek: „Ein digitales Verständnis ist heute die Basis, Mitarbeiter in der Produktion haben täglich damit zu tun.“ Ein Visionär im Vorstand habe die Arbeiter früh auf das digitale Zeitalter vorbereitet, berichtet der Firmenjubilar vom „Computerklub“ im Haus mit anfangs zehn Firmengeräten, die übers Wochenende auch zuhause genutzt werden durften. Das habe vielen die Angst vor dem Neuen genommen, um damals noch 40.000 Schilling (2.900 Euro) erwarb er schließlich einen leistungsfähigeren eigenen PC.

„Werk in Tschechien stärkte uns.“

Die digitale Revolution habe in den 1980er und 1990er Jahren auch den Maschinenbau massiv vorangetrieben, erinnert sich Willibald Kropacek, „die Steuerungen wurden immer besser. Heute kannst du wirklich alles programmieren.“

Das war laut Kropacek die Basis dafür, dass die „Ostöffnung“ das Werk nicht schwächte, sondern sogar absicherte – obwohl die manuelle Fertigung 1992 gerade während einer Auftragsflaute knapp hinter die Grenze nach Suchdol nad Lužnicí ausgelagert worden sei. „Klar, die arbeiteten billiger. Aber so konnten unsere Produkte billiger verkauft werden, die Wettbewerbsfähigkeit verbesserte sich, die Stückzahlen gingen nach oben, wir produzierten wieder mit Gewinn“, analysiert das Firmenurgestein aus der Granitstadt.

Warum die Firmentreue?

Die Firma wechseln habe er nie wollen, blickt Willibald Kropacek auf 50 Jahre beim immer gleichen Betrieb zurück. „Ich war mit meinen Maschinen zufrieden, habe mich mit ihnen weiterentwickelt.“ F&G, Moeller und Eaton hatten ihm nie den Anlass gegeben, über den Weggang oder vorzeitigen Pensionsantritt nachzudenken. Als ihm Werksleiter Thomas Graf zum Jubiläum einen Geschenkkorb (natürlich mit Schremser Bier) überreicht, reklamiert Kropacek seinen Chef Christian Aspöck ins NÖN-Foto und dankt dafür, dass er so lange bleiben durfte.

Immer habe es „kleine Gruppenbildungen“ gegeben und Leute, die mehr oder weniger gerne arbeiteten. Insgesamt habe sich aber in all der Zeit wenig an der Einstellung im Team geändert, auch der Zusammenhalt habe kaum nachgelassen. Vor allem sei die Firma immer für die Mitarbeiter da gewesen, „private Notfälle waren nie ein Thema, auch langwierige Krankenstände nicht.“ Das beruhe auf Gegenseitigkeit, sagt Werksleiter Graf: „Wenn die Firma etwas braucht, sind auch die Mitarbeiter sehr flexibel. Es ist ganz wichtig, dass das so bleibt.“

Und dann?

Blickt er nach vorne, dann legt der noch längst nicht müde Willibald Kropacek die Stirn in Falten. „Ich habe mir immer Wissen aneignen wollen und mein Wissen weitergegeben. Ab 1. Jänner brauche ich es nicht mehr“, sagt er, „was soll ich dann damit tun?“ Ablenkung könnte er im mehr als vier Hektar großen Wald finden: Dort wird auch der Käfer nicht arbeitsmüde. Kropacek wird sich des Plagegeistes ab Neujahr vermutlich intensiver annehmen.