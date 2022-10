Semino Rossi bei Galaabend in der Stadthalle

Im Vorprogramm begeisterten Petra Frey und Adriana mit ihren Songs. Rossi kam 1985 nach Europa, um sein Glück als Musiker zu versuchen. In Tirol lernte er seine spätere Frau Gabi kennen und blieb in den Bergen. Erst 2004 trat er vor größerem Publikum auf, schaffte in Folge den Durchbruch mit seinen Solo-Tourneen. Das Publikum tobte und erhob sich von den Plätzen, als der Sänger in den Saal kam. „Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab. Und das ist auch gut so. Denn nur wer sich ständig weiterbewegt, der bleibt lebendig“, zeigt sich Semino Rossi positiv.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.