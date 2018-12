Die Nachricht kommt mitten im Personal-Aufbau für die Ausweitung auf 2-Schicht-Betrieb gelegen: Elk hat in Sachen Service und Beratung sowas wie den „Elchtest“ der Fertighaus-Bauer bestanden. Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) kürte den Marktführer mit Sitz in Schrems nach einer anonymen Erhebung zum klaren Testsieger in Österreich.

Jeweils fünf speziell ausgebildete, verdeckte Tester („Mystery-Checker“) ließen sich dazu bei zehn führenden Anbietern beraten, die Ergebnisse aus 45 Aspekten flossen in die Studie ein. Beim bislang letzten ÖGVS-Test war Elk noch mit der Note 2,2 auf Rang sieben gelandet, 82 Prozent des Ziels waren erreicht worden. Mittlerweile kletterte Elk auf die Note 1,8 hoch und wurde mit einer Zielerreichung von 88 Prozent Testsieger vor Hartl-Haus, hatte auch innerhalb der Kategorien die Nase vorne (Service: 96 %, Note 1,3; Erstgespräch: 85 %, Note 2,0). Etwa 120 Mitarbeiter sind in den Bereichen in Schrems tätig.

"Elk investiert sehr viel Geld in ein wiederkehrendes Ausbildungsprogramm"

Geschäftsführer Thomas Scheriau wertet das Ergebnis als „tolle Bestätigung für die Qualität unserer Arbeit“, die im Vertrieb genauso wie von den Montageteams vor Ort tagtäglich geleistet werde. In den vergangenen Monaten sei es gelungen, im Team die bereits solide Basis zielgerichtet zu stärken und zu schärfen, ergänzt der Chef.

Scheriau: „Elk investiert sehr viel Geld in ein wiederkehrendes Ausbildungsprogramm.“ Im Rahmen der „Elk-Akademie“ gebe es eine eigene Ausbildungsschiene „in Richtung einer zertifizierten Fachberatung“.

In Schrems werden bis Ende April mehr als hundert neue Arbeitskräfte eingestellt. Die Hälfte der Jobs seien vergeben, freut sich Scheriau über den Erfolg des Infotages am 12. Dezember. Ab Jänner erfolgt der sukzessive Einbau ins Team, zugleich wird dann eine zweite Suchrunde vor allem für Hilfskräfte gestartet.