Vier Jahre ist es her, seit Karl Harrer eine interne Kampfabstimmung gegen den damaligen Bürgermeister Reinhard Österreicher knapp entschieden hatte und als Spitzenkandidat der SPÖ in den Wahlkampf gezogen war. Jetzt brodelt die Gerüchteküche zur Frage, wer Schrems nach der Ende 2019/Anfang 2020 anstehenden nächsten Gemeinderatswahl in die Zukunft führen soll.

Zusätzlich befeuert wird die Debatte durch eine vor einigen Tagen angelaufene Telefon-Umfrage. Wird darin doch neben Fragen wie jener zum Stadtamt-Umbau oder zur Subventionierung des Unterwasserreiches auch die Bekanntheit einzelner Stadtpolitiker und das Vertrauen darauf, dass diese Projekte für Schrems umsetzen können, abgefragt. Unter den Namen, die neben Harrer genannt werden, befinden sich VP-Mandatare genauso wie Abgeordneter Konrad Antoni, Kleinregions-Managerin Viktoria Prinz oder Vizebürgermeister Peter Müller (alle SP).

SP-Bezirksvorsitzender und Gemeinderat Konrad Antoni: „Ist ein absolut offener Prozess.“ | F: Archiv

Antoni, zugleich Vorsitzender der Bezirkspartei, spricht von einem „absolut offenen Prozess“. Man müsse das Gespräch darüber, wer Schrems in Zukunft führen soll, einfach irgendwann beginnen. Daher habe man innerhalb der Fraktion vor dem Sommer ein erstes Zukunftsgespräch mit einem externen Berater geführt und ein externes Institut mit der Befragung betraut. Antoni: „Es soll auch abgefragt werden, ob die Themen, die uns wichtig sind, auch für die Bevölkerung wichtig sind.“

Harrer: „Weder krank noch amtsmüde“

Stadtchef Harrer, unter dem die SPÖ 2015 drei Mandate eingebüßt hatte, will sich auf eine Personaldebatte nicht einlassen: „Ich bin zufrieden mit unserer derzeitigen Arbeit, jetzt heißt es einmal weiterzuarbeiten.“ Er sei weder krank noch amtsmüde, betont der 64-Jährige, „ich möchte solange für Schrems weiterarbeiten, wie es geht.“

Ergebnisse der Befragung soll es noch im September geben.