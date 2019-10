Hitzig waren die politischen Auseinandersetzungen im Vorfeld und während der Arbeiten gewesen, am Nationalfeiertag schien den Schremsern aber die Sonne: Bei prächtigem Herbstwetter wurde das generalsanierte und erweiterte Stadtamt unter großer Beteiligung der Bevölkerung durch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) eröffnet. Eine positive Meldung gab es auch zum Kosten-Aspekt.

„Ich bin begeistert. Ich hoffe, Sie werden auch begeistert sein“, sagte SPÖ-Bürgermeister Karl Harrer, bevor er die Tore zu dem in einem Jahr Bauzeit revitalisierten Gebäude im Zuge eines Tages der offenen Tür von Amt und Bauhof erstmals öffnete.

Das Erfreuliche: War Harrer zur Projekt-Präsentation aus der Schremser VP vorgeworfen worden, sich mit einem „Prunkbau ein Denkmal setzen“ zu wollen, so vermeldete Architekt Klaus Zeinitzer am Samstag, dass der Kostenrahmen von 2,7 Millionen Euro (netto) immerhin um etwa 350.000 Euro unterschritten worden sei – obwohl an der Front neue Fenster kamen, die gar nicht Teile des ursprünglichen Projektes gewesen seien.

Nur die unbedingt notwendigen Schritte seien gesetzt worden, die Substanz sei wo irgendwo möglich erhalten worden, strich Stadtchef Harrer bei der Eröffnung den „sparsamen Umgang mit den finanziellen Mitteln“ hervor – und dankte dem Land NÖ zugleich für die finanzielle Unterstützung: „Das Haus ist nun für die Themen der Zukunft bestens gerüstet.“

Die Ausgangssituation sei mit einem dunklen und schmalen Foyer, engen Platzverhältnissen, Feuchtigkeit und Schimmel, aber auch hinsichtlich Barrierefreiheit und Brandschutz nicht gut gewesen, blickte Architekt Zeinitzer zurück. Einiger Bestand wurde wie berichtet erhalten und in das barrierefreie Konzept mit Ausbau des Dachgeschoßes inklusive neuem Trauungssaal und Terrasse integriert – darunter das große Granit-Relief, das hölzerne Eingangstor oder der Gemeinderats-Sitzungssaal. Die Besucher sahen ein schlichtes, aber doch modernes, freundliches und offenes Amtsgebäude.

Landeshauptfrau-Stellvertreter Pernkopf nahm in seiner Festrede Bezug auf den Nationalfeiertag, strich das Miteinander und die Zusammenarbeit in Niederösterreich hervor, beides trage zu einer hohen Lebensqualität bei. Dechant Herbert Schlosser nahm die Segnung des runderneuerten Amtsgebäudes vor: Er wünsche sich ein „gutes Umfeld für die Mitarbeiter, um zum Wohl der Bürger arbeiten zu können“.