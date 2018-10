Barrierefreie Sanierung und Ausbau des Schremser Stadtamtes nehmen allmählich Form an: Der Gemeinderat genehmigte einstimmig eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,2 Millionen Euro, zugleich wurden – gegen die Stimmen der ÖVP-Fraktion – die ersten Arbeitsaufträge vergeben.

Die ursprünglichen Angebote wurden wie von Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) in der NÖN angekündigt nachgebessert, teils wurden Leistungen noch herausgenommen und sollen in Eigenregie oder gesondert vergeben werden. So wurden die Kosten für die Baumeisterarbeiten (Swietelsky), Stahlbau (Accuro), Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär und Elektroinstallationen (jeweils Lagerhaus Gmünd-Vitis) noch von 1,48 auf nun 1,35 Millionen Euro vor Steuer gesenkt.

Darin berücksichtigt sind noch 18.000 Euro, die auf den Polizeiposten entfallen und nicht von der Stadt zu zahlen sind. Unter anderem sollen bei flotter Zahlung weitere gut 40.000 Euro durch Skonti gespart werden. Punktuelle Abweichungen vom Ziel würden durch Einsparungen in anderen Bereichen ungefähr ausgeglichen, betonte Architekt Klaus Zeinitzer.

Architekten: Aufträge nicht beliebig teilbar

Hitzig wurde die Debatte beim Thema Elektroinstallationen. ÖVP-Gemeinderat Tobias Spazierer stört, dass von sieben zur Anbotslegung eingeladenen Schremser Firmen nur zwei ein gültiges Angebot abgeben konnten und keines berücksichtigt wurde. Warum könne man eine Ausschreibung, so Spazierer, „nicht so formulieren, dass Schremser Firmen dort zum Zug kommen, wo sie billiger sind? Bei 14 Unterpunkten waren Schremser billiger, nur bei sieben das Lagerhaus, das dann auch in Summe günstiger war.“

Baustadtrat Michael Preissl (SPÖ) entgegnete, dass man alles versucht habe, um Betriebe aus Schrems ins Boot zu holen. Das RLH Gmünd-Vitis sei auch ein regionaler Betrieb und sichere etliche Arbeitsplätze für Schremser (Spazierer: „Wie viel Kommunalsteuer zahlt das Lagerhaus für Schrems?“). Er habe mehrere Gespräche geführt, betonte indes Bürgermeister Harrer: „Aber wenn verschiedene Dinge oder Richtlinien nicht eingehalten werden oder manche nicht bereit sind, sich mit den zuständigen Fachleuten zusammenzusetzen, dann tut es mir leid.“ Harrer verwies auch auf die rechtliche Situation, „mir wird hoffentlich niemand einen Amtsmissbrauch raufdividieren wollen“.

Man dürfe nämlich Aufträge weder auf einzelne Firmen zuschneiden, noch dürfe man Aufgaben willkürlich teilen, präzisierte das für die Abwicklung zuständige Architektenteam. Zwei Schremser Firmen hätten als Arbeitsgruppe jeweils unterschiedliche Angebote abgegeben und auch nicht die erforderlichen Referenzen vorweisen können. Referenzen über Aufträge von mehr als 100.000 Euro seien etwa aus Gründen der Gewährleistung und Sicherheit nötig.

Spazierer generell: Warum man eine solche Diskussion im Gemeinderat führen müsse, wo es doch einen Baubeirat gäbe?

Harrer: Weil der Vergabeprozess nach den im Beirat beschlossenen Ausschreibungen Sache der Fachleute, die Auftragsvergabe selbst Sache des Gemeinderates sei.