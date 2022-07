Stadtbudget 2022 angepasst: Kritik, aber Einstimmigkeit

Werbung

Noch für das erste Halbjahr hatte Finanz-Stadtrat und Vizebürgermeister Michael Preissl (SPÖ) beim Beschluss des Budgets für 2022 einen ersten Nachtrags-Voranschlag angekündigt. Am letzten Junitag war es tatsächlich soweit. Und: Hatten ÖVP und Liste Prinz dem ursprünglichen Antrag im Dezember nicht zugestimmt, so wurde das überarbeitete Budget jetzt in Abwesenheit unter anderem der ÖVP-Stadträte Tobias Spazierer und David Süß einstimmig angenommen.

Neben Ergebnis- und Finanzierungs-Haushalt änderte sich die Schuldenprognose: 3,25 Millionen Euro werden heuer neu aufgenommen, was abzüglich von Tilgungen am Jahresende ein Schuldenplus von 2,1 auf dann 13,83 Millionen Euro ergeben soll. Die Liquidität habe sich aufgrund der Einnahmen-Entwicklung „um einiges verbessert“, betonte Preissl, der dennoch um strikte Budgetdisziplin aufrief.

Die ÖVP stimmte zu, nachdem Stadträtin Beatrix Kainz Kritik verlesen hatte: „Wir stellen fest, dass wir nicht glücklich sind, dass der Schuldenstand um zwei Millionen steigt.“ Die Kosten für Projektplanung und Bürgerbeteiligung zur Zentrums-Gestaltung würden zeigen, „wie überdimensioniert dieses Projekt ist“. Leider sei es trotz der hohen Planungskosten auch unvollständig, weil Konzepte etwa zur Leerstandsbehebung und Belebung fehlen.

Auch weitere Aufträge für Schule und Kanal vergeben

Im Budget sind unter anderem die Posten Sanierung/Ausbau Schulkomplex (380.000 Euro), Hochwasserschutz (305.000), Erweiterung Kanal- & Wasserversorgung Niederschrems und Kottinghörmanns (222.800), Stadtkernbelebung (142.000), Gemeindestraßen (106.000), Brunnen Kottinghörmanns (100.000) oder Sanierung Hintausweg Langegg (36.000).

Größter Brocken ist die Sanierung der Bahnstraße mit 1,38 Millionen Euro. Der Gemeinderat vergab dazu die grabungsfrei unterirdisch mögliche Kanal- & Wasserleitungssanierung an Bestbieter Swietelsky, der Auftrag ist Teil eines Gesamtpaketes mit Friesstraße, Hamerlingstraße und Teichgasse um 247.000 Euro netto. – Vergeben ist auch die nächste Etappe zur Schulsanierung: Die Firma Eschelmüller wurde mit den Zimmerei-Arbeiten beauftragt, wobei auf Antrag von Kainz die Holzfassade am Garderobenzubau „wegen der Preis- und Liefersituation nicht weiter verfolgt“ wird. Kosten: etwa 84. 000 Euro (ohne Steuer) .

