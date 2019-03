Andrea Lhotak ist wütend. Die Besitzerin von drei Hunden fordert eine Hundezone in Schrems. „Mittlerweile müssen Hunde überall angeleint sein. Das kann nicht wahr sein!“ Sie hätten nirgendwo Freilauf, das wirke sich auf sie aus: „Sie werden langsam asozial mit dem ständigen Gehen an der Leine. Früher waren sie das nicht.“

Politische Statements eines einstigen NÖN-Berichts zum Thema, dass es in Schrems viel Natur und Grünfläche gebe, die die Hunde nutzen können, lässt sie nicht gelten: „Das bringt nichts, wenn die Hunde dort erst recht wieder angeleint laufen müssen.“ Mit ihren Tieren ging Lhotak in der Vergangenheit gerne auf den Vereinsberg. Seit über einem halben Jahr herrsche aber auch dort Leinenpflicht. „Wahrscheinlich, weil einige Hundebesitzer Angst hatten, dass ihre kleinen Hunde, ihre ‚Tischfeuerzeuge‘, von größeren gebissen werden“, schimpft Lhotak.

"Er hat mir versichert, dass eine Hundezone kommen soll"

Sie hat sich mit ihrer Forderung auch an die Stadtpolitik gewandt. So schilderte sie Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) in einem persönlichen Gespräch vor kurzem ihr Anliegen. „Er hat mir versichert, dass eine Hundezone kommen soll.“

Das bestätigt Bürgermeister Harrer auf Nachfrage der NÖN. Er versteht die Aufregung von Lhotak nicht: „Es gibt bereits eine Lösung.“ So ist in Kottinghörmanns neben dem Abrichteplatz des Schremser Hundeclubs eine etwa 2.000 m² große Hundeauslaufzone auf Gemeindegrund geplant. Bis 2020 soll die Hundezone fertig sein, im heurigen Herbst starten erste Vorarbeiten. Der Kostenvoranschlag beträgt 15.000 Euro, der im Budget 2020 eingeplant wird, so Harrer. „Der Platz hat beste Voraussetzungen. Auf den etwa 200 Laufmetern auf abgelegenem Platz stören die Hunde dort niemanden.“