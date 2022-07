Tolle Eaton-Lehrlinge: Mehrere Anlässe zur Freude

Werbung

Tolle Erfolge meldet Wilfried Braun als Leiter des Ausbildungszentrums bei Eaton Industries in Eugenia.

So haben alle Lehrlinge des letzten Ausbildungsjahres ihre mehrtägige Abschlussprüfung bestanden – Tobias Höfinger und Rene Preisl (Werkzeugbautechnik), Valentin Troll und Fabian Koch (Mechatronik) sogar mit ausgezeichnetem Erfolg, Daniel Koller (Prozesstechnik), Diana Baranova und Rene Neuwirth (Werkzeugbautechnik) mit gutem Erfolg. Eine Prüfung fand in Schrems statt, jene für Mechatroniker in der LBS Amstetten und jene für Elektroenergietechniker in Wien.

Vorige Woche wurden zudem bei der Siegerehrung im Wifi St. Pölten zwei Podestplätze bei Lehrlingswettbewerben der Sparte Industrie gefeiert. Leon Knapp wurde für den Landessieg in der Kategorie Werkzeugbautechnik geehrt, vom Arbeitgeber gab‘s einen Fernseher und Gutscheine als Belohnung. Zu einem „hervorragenden zweiten Platz“ gratulierte Braun zudem Nico Königsecker (Mechatronik), er erhielt als Anerkennung ein Tablet und Gutscheine.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.