Trauer um „Tante Erna“: Ernestine Pölzl (90) verstorben

Im Jahr 1970 wurde die 1932 als Ernestine Bauer Geborene zur Direktorin des Parkkindergartens ernannt. 27 Jahre lang führte sie danach die Geschicke des Hauses mit leidenschaftlichem Einsatz und strenger Hand – als sie im Juli 1997 in den Ruhestand verabschiedet worden war, brachten ihre ehemaligen Kindergartenkinder schon die eigenen Kinder zur Tante Erna.

Für Ernestine Pölzl wird am 22. April (14 Uhr) ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche ihres Heimatortes Langschwarza abgehalten, danach wird sie zu ihrer letzten Ruhe am Friedhof Langschwarza geleitet.

