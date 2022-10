Trauer um Werner Groll

Werner Groll war bekannt, beliebt, hilfsbereit, engagiert und für seine Heimatstadt Schrems und den Bezirk viele Jahre sehr bemüht. Sein plötzlicher Tod am 24. September in seiner Wahlheimat Amerika macht viele betroffen. Groll (61) erlitt laut Familie in Phoenix (Arizona) ganz plötzlich und ohne Vorerkrankungen einen Herzinfarkt. Trotz Anwesenheit der Ärzte konnte ihm leider nicht mehr geholfen werden.

Nach der HTL in Mödling arbeitete Werner Groll in Wien. 1981 übernahm er nach dem Tod seines Vaters als damals jüngster Tischlermeister im Waldviertel den elterlichen Tischlerbetrieb. In den darauffolgenden 20 Jahren gelang es ihm durch großen Einsatz und Ausdauer, diese Bau- und Möbeltischlerei – die auch für gediegene Maßarbeit bekannt geworden ist – zu einem erfolgreichen Unternehmen zu machen. In dieser Zeit wurden auch seine Töchter Silvia und Yvonne geboren.

Trotzdem fand Werner Groll Zeit, sich zu engagieren. So war er Ausschussmitglied in der Landesinnung der Tischler, Bezirksvorsitzender der „Jungen Wirtschaft“, Bezirksstellenausschuss-Mitglied der Wirtschaftskammer und Obmann der Wirtschaftsbund-Gemeindegruppe Schrems. Durch sein Wirken als Ballobmann wurden die Wirtschaftsbälle in der Stadthalle ganz besondere Veranstaltungen. 1998 kandidierte Groll bei der Landtagswahl und war von 2000 bis 2002 ÖVP-Gemeinderat. 2002 fasste er den Mut, nach Amerika auszuwandern. Dort heiratete er 2012 seine Jessy.

Die Verabschiedung findet am 15. Oktober um 14 Uhr in der Stadtpfarrkirche Schrems statt.

