Übergabe bei Raumausstatter Seidl: Malermeister in nächster Generation

Farbe ist nicht gleich Farbe – Oberfläche nicht gleich Oberfläche, wenn Dominik Seidl über Wandgestaltungen spricht. Er beschäftigt sich ja auch beruflich damit: Der Schremser ist gelernter Maler und Anstreicher, war nach dem Ablegen seiner Prüfungen 2011 Niederösterreichs jüngster Malermeister, damals 20-jährig.

Nun hat er das Familienunternehmen, Raumausstatter-Maler Seidl, mit Sitz in der Heidenreichsteiner Straße übernommen. Und nach personell herausfordernden Jahren freut sich das Team, demnächst wieder Verstärkung zu bekommen.

Heuer noch Tapezierer-Befähigung abgelegt

„Ich bin von kleinauf reingewachsen, war früh auf Baustellen mit“, sagt Dominik Seidl. Dass er den Betrieb eines Tages übernehmen würde, sei schon in der Jugend festgestanden. Seine Lehre hat er im Lagerhaus Zwettl absolviert. 2010 nahm er am Bundeslehrlingswettbewerb der Maler und Anstreicher teil, holte einen achten Platz und sicherte sich in einer Kategorie mit seinen Entwürfen sogar den Sieg. Heuer legte Dominik Seidl die Befähigung für das Tapezierer-Handwerk ab. Der Firmensitz in Schrems wurde in den Vorjahren auf den heutigen Stand gebracht.

Seit 1957 ist der Betrieb in den Händen der Familie Seidl. Dominik Seidls Großvater Franz verlegte den Standort 1959 von Litschau nach Schrems auf den Hauptplatz. Dort wurde es bald eng, von den 1960er bis zu den 1980er Jahren wurde in der Heidenreichsteiner Straße umgebaut und erweitert.

Suche nach Lehrlingen: „Leichte Trendumkehr ist spürbar“

Ewald Seidl übernahm den Betrieb 1993, sicherte so den Fortbestand. Sohn Dominik steht er auch künftig mit Rat und Tat zur Seite. Mit ihm umfasst das Team sieben Personen. Wobei die Situation in den vergangenen Jahren herausfordernd gewesen sei: Mitarbeiter verließen die Branche, eine Lehre war für viele Junge uninteressant. Heuer ist das anders. Im Juli starten zwei neue Lehrlinge: „Es ist eine leichte Trendumkehr spürbar, wir hatten mehrere Bewerbungen.“

Der Beruf habe viele schöne Seiten, sagt Dominik Seidl. Viel Abwechslung – oder eben Kreativität bei der Gestaltung von Innenräumen und Fassaden.