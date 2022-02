Übergabe nach 28 Jahren: Aus 1er Beisl wird Midus

Ein Gebäude mit bewegter Vergangenheit, das in Schrems oft in aller Munde ist, ist das „Otto-Haus“ an der Ecke Hauptplatz und Josef-Widy-Straße: Ab 1926 war es das Einkaufszentrum in Schrems (mehr zur Geschichte in der Infobox rechts), im Jahr 1993 eröffneten Rosi und Gerhard Preiss in einem Teil des Gebäudes das „1er Beisl“. Jetzt gab es hier einen Wechsel.

Nachdem sich Gerhard Preiss entschied, den Betrieb aufzugeben und das Lokal zu schließen, übernahm der bisherige Kellner vom 1er Beisl, Michael Dudek, das Lokal und taufte es zum „Midus“ um. Dudek übernahm mittels Ablöse das Inventar und musste somit nur einige Modernisierungen und Restaurierungen in den Innenräumen vornehmen.

Am 17. Februar war es schließlich so weit und es konnte ein corona-konformes „Soft-Opening“ stattfinden. Das Bar-Angebot wurde mit einigen speziellen Schnäpsen und Likören erweitert, so auch mit alkoholfreien Schnapskreationen. Fallweise werden die Biersorten gewechselt, um den Biertrinkern Freude zu bereiten. Zum Opening sind etliche Stammgäste und Beislfreunde gekommen – die Freude über die Wiedereröffnung war bei allen groß.

Abschieds- und Eröffnungsparty folgen

Dudek will täglich, außer an Sonn- und Feiertagen, von 18 bis 00 Uhr geöffnet halten. Sobald die vorverlegte Sperrstunde aufgehoben wird, ist die Sperrstunde für 3 Uhr geplant. „Die offizielle Eröffnungsparty wird nachgeholt, sobald es wieder möglich ist, so zu feiern wie es früher war“, erklärt der neue Barbetreiber.

Der langjährige Betreiber Gerhard Preiss will sich „mit einer Abschiedsparty von all meinen jahrelangen Stammgästen nach über 28 Jahren verabschieden und ihnen für die Treue danken.“ Gleichzeitig wünscht er dem neuen Betreiber alles Gute und „genau so viel Freude und Spaß, wie meine Gattin und ich es hatten“.

Bürgermeister Peter Müller freut sich als früherer Stammgast über den Verbleib der Nachtgastronomie. „Ich werde sicher des Öfteren vorbeischauen,“ sagt er, und dankt Günter Preiss für den jahrelangen Betrieb.

