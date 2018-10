Eine Telefon-Befragung unter der Schremser Bevölkerung hatte bereits Spekulationen um das politische Machtgefüge in der SPÖ Schrems ausgelöst (die NÖN berichtete) – nun liegen die Ergebnisse dieser von der SPÖ veranlassten Umfrage vor. Und Bürgermeister Karl Harrer betont, dass das Ergebnis aus seiner Sicht sehr positiv ausgefallen sei.

In einer Sitzung des SPÖ-Ortsparteivorstandes stellte Franz Kornberger die neueste Umfrage zur politischen Situation in Schrems vor. Diese weise neben einem Bekanntheitswert von 98 Prozent vor allem hohe Sympathie- und Vertrauenswerte für Harrer aus. Auch in Sachen Bürgernähe und Engagement erreicht Harrer Spitzenwerte. „Selbstverständlich freut sich ein Politiker bzw. eine Partei über hohe Zustimmungswerte. Gleichzeitig ist es Auftrag, intensiv weiter zu arbeiten und mit dem Ohr an den Bürgern Projekte zu starten, die die Wohn-, Arbeits- und Freizeitsituation in Schrems weiter verbessern“, so Karl Harrer.

68 Prozent der Bürger meinten ihm zufolge bei der Umfrage, die Lebensverhältnisse in Schrems haben sich in den letzten Jahren sehr bzw. eher verbessert. Ärztliche Versorgung, Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche und die Kinderbetreuung seien mit Top-Zuspruchswerten abgestimmt worden. „Die Anstrengungen der Gemeindevertreter erhalten in der Umfrage hohe Anerkennungswerte“, zeigt sich Harrer erfreut. „Ich bin im Jahr 2015 mit meinem Team angetreten, Schrems zu einer ‚sozialen Musterstadt‘ zu machen. Vieles dazu ist uns schon gemeinsam mit und für die Bevölkerung gelungen. Dieses Ziel möchte ich auch weiterhin im Sinne der Weiterentwicklung der Gemeinde mit ganzer Kraft verfolgen.“