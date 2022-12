Unruhe um Budget-Voranschlag: Fürchten vor alten Zeiten

Wird den alten Zeiten oft nachgetrauert, so fürchtet die ÖVP Schrems eher Tendenzen zurück zu alten Zeiten – als Konflikte an der Tagesordnung standen, eine politische Seite die andere dafür verantwortlich machte. Der Umgang miteinander sei jetzt respektvoller als in der im vorigen Herbst zu Ende gegangenen Ära Harrer, sagt ÖVP-Fraktionschef Tobias Spazierer. Aber: „Manches läuft unter Bürgermeister Müller mittlerweile genauso wie damals.“

ÖVP-Klubchef Tobias Spazierer: Kritik an SP-Informationspolitik. Foto: NOEN

Nach ihrem abgewiesenen Dringlichkeitsantrag zu Fragen der Hauptplatzgestaltung im Gemeinderat – man habe trotz Nachfrage seit Monaten keine Info zum Planungsstand – hatte die ÖVP über SPÖ-Alleingänge, zurückgehaltene Informationen und „Entscheidungen im stillen Kämmerlein“ geklagt. Diesmal geht es ums Gemeindebudget. Der Voranschlag für 2023 habe aus seinen Reihen weder im Finanz-Ausschuss, noch im Stadtrat Zustimmung finden können, beteuert Spazierer – mangels Unterlagen.

„Keine Details außer Überschriften.“

Im Ausschuss habe es „außer Überschriften“ keine Details zum Entwurf gegeben, über den zu befinden war, obwohl im Vorfeld um Unterlagen gebeten worden sei. Spazierer: Diese Überschriften seien letztlich auf eine massive Erhöhung des Schuldenstands der Stadtgemeinde Schrems 2023 hinausgelaufen, „aber wir kannten die Gründe dafür nicht“. Der Budgetentwurf sei am Tag nach der Ausschusssitzung gekommen, als im Stadtrat bereits dazu abzustimmen war. „Das ist einfach zu kurzfristig, um den Inhalt von mehr als 300 Seiten seriös prüfen zu können“, erklärt Spazierer, warum nur die Enthaltung geblieben sei.

„Im Ausschuss gar nicht anwesend.“

Eine kleine Spitze kann sich SPÖ-Stadtchef Peter Müller nicht verkneifen: „Der Fraktionsobmann interessiert sich so sehr für den Voranschlag, dass er in der Ausschuss-Sitzung gar nicht anwesend ist“, raunt er in Richtung Spazierer. Jeder Stadtrat sei dazu eingeladen gewesen. An sich sei es keinesfalls Absicht, andere Fraktionen auszuschließen, betont Müller. Daher sei freiwillig zu einer ersten Vorbesprechung geladen gewesen, wo Wünsche aus Ressorts und Änderungsvorschläge deponiert werden konnten. „Anliegen wurden besprochen und es wurde versucht, sie zu berücksichtigen.“

Müller rechtfertigt Verzögerungen

Stadtchef Peter Müller: Freiwillige gemeinsame Vorbesprechung. Foto: NOEN

Teils seien Wünsche erst nach der vorgegebenen Frist gebracht worden, sagt er. Hauptgrund für die Verzögerung seien aber Voranschlags-Beratungen mit dem Land NÖ gewesen: „Es mussten erst einige erforderliche Änderungen eingearbeitet werden.“ Eine geplante zweite Vorbesprechung sei dann wegen Fristenläufen ausgefallen. Im Ausschuss hätten aber nun alle Fraktionen Fragen stellen oder Anliegen vorbringen können, beteuert Müller, „von der VP kam nichts außer der Enthaltung“. Warum der finale Entwurf erst nachher verschickt wurde? „Um allfällige Änderungen darin noch berücksichtigen zu können.“

