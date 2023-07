Uraufführung nach über 25 Jahren: „Elvis“ im Wald4tler Hoftheater

Elvis lebt - zumindest in den Träumen jener, die nach Graceland pilgern, um auf den Spuren des „Kings“ zu wandeln. Dort, in Memphis, startet auch das Theaterstück von Hakon Hirzenberger und Rupert Henning: Touristen spazieren durch das ehemalige Anwesen von Elvis Presley, als er auf einmal leibhaftig vor ihnen steht. „Elvis - Ein Traum von Graceland“ hatte am 20. Juli eine umjubelte Waldviertel-Premiere.

Es ist fast schon eine Solo-Show für Elvis-Darsteller Martin Bermoser. Das liegt nicht nur daran, dass er die Rolle mit vollem Einsatz verkörpert, sondern auch an seinem Gesang: In jedem Interview muss Bermoser erklären, dass er live singt - auch in Pürbach glaubten viele Gäste nach der Premiere, hier wäre die Stimme vom Band gekommen. Für Regisseur Hakon Hirzenberger kein Grund, das irgendwie aufzuklären: Er freue sich, wenn das Publikum nach der Vorstellung spekuliere.

Erst abgesagt, dann ausverkauft

Das Stück hat eine lange und ungewöhnliche Geschichte: Hirzenberger und Henning wollten vor mehr als 25 Jahren nach einer Jam-Session im Hoftheater ein Stück über Elvis schreiben - und mit Harry Gugenberger vom Hoftheater und Alf Kraulitz, der damals das Donaufestival leitete, produzieren. Hierzenberger hatte selbst Graceland besucht und den absurden Star-Kult vor Ort miterlebt.

Als Gugenberger und Kraulitz das fertige Stück sahen, war es ihnen wohl zu umfangreich geworden: Die Autoren hatten eine Live-Band und einen Chor geplant. In Österreich wurde der Plan ad acta gelegt, doch als Hirzenberger im „Staatstheater Saarbrücken“ beschäftigt war, konnte er sein Stück im Jahr 2000 dort auf die Bühne bringen. Und das sehr erfolgreich: Aus geplanten 18 Vorstellungen wurden 150 – das Stück war immer ausverkauft.

Nun schrieb Hirzenberger eine neue Fassung – ohne Chor, ohne Band. Im Zillertal, wo Hirzenberger das Theaterfestival „Steudltenn“ organisiert, war heuer die Österreichische Erstaufführung dieser Koproduktion mit dem Wald4tler Hoftheater und dem Wiener „Theater Akzent“.

Eine ambivalente Figur

Das Stück zeigt Elvis als ambivalente Figur. Der Musiker, tablettenabhängig und gleichzeitig Unterstützer von Nixons „War on Drugs“, bedroht seine Assistenten, wenn sie anderer Meinung sind, gern mal mit einer Waffe. Selbst ordnet er sich seinem Manager, genannt „Colonel Tom“ (gespielt per Videoeinspielung von Gerhard Ernst) unter, der ihm 50 Prozent der Gage abnimmt, während Elvis die Spesen zu tragen hat. Auf seine Ärztin (cool gespielt von Johanna Lindinger) hört Elvis nicht, seine Frauen (in mehreren Rollen: Charlotte Krempl) kriegen es auch mal mit der Angst zu tun.

Die traumhaften Elemente, die der Rahmen ermöglicht, nutzt Hirzenberger für Reflexion einer Figur, die zwar scheinbar alles hat, aber aus seinen Zwängen nicht ausbrechen kann. Die zahlreichen Assistenten (Andreas Gaida, Clemens Fröschl, David Fuchs, Johannes Rhomberg) setzten alles daran, dass Elvis zwei Mal pro Tag in Las Vegas auf der Bühne steht, egal wie kaputt er ist – ein ganzer Tross an Mitarbeitern hängt davon ab. Der Lkw-Fahrer aus Memphis, der Elvis einmal war, sei nur Musiker geworden, damit er nicht mehr bei der Arbeit schwitzen müsse – und nun schwitzt er im Bett! „Da hat es 40 Grad!“ Wer ist daran schuld?

Koproduktions-Partner: Moritz und Caroline Hierländer vom Hoftheater mit Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger vom Streudltenn. Foto: Johannes Bode

Im krassen Gegensatz dazu: Die weiche Stimme, die auch ganz schnulzig kann. Bermoser sing nicht nur, sondern spielt den Show-Star auch großartig, nimmt (mitunter auch engen) Kontakt mit dem Publikum auf und hat die Elvis-Tanzmoves schon vorm Frühstück drauf.

Daran, dass die Sprache mit den englischen Namen ein bisschen klingt wie eine deutsche Synchronfassung eines Hollywoodfilms, hat man sich schnell gewöhnt. Das Stück ist für Elvis-Fans ein Pflichttermin. Wer wenig über den „King of Rock 'n' Roll“ weiß, wird hier viele neue und überraschende Details erfahren – und ein spannendes Stück erleben, das auch viel über Popkultur erzählt. Zu sehen ist „Elvis“ bis 5. August im Wald4tler Hoftheater.