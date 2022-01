Verena Binder folgt Franz Brantner für ÖVP in Gemeinderat nach

Nachdem Franz Brantner wie berichtet mit Jahresbeginn sein Mandat zur Verfügung gestellt hatte, wurde nun die 34-jährige Verena Binder als neue Gemeinderätin für die ÖVP Schrems angelobt.

Binder ist Mutter von zwei Kindern und wohnt mit ihrer Familie in Pürbach. Beruflich ist sie als CNC-Fachkraft in der Firma Asma in Weitra tätig. Die neue Gemeindemandatarin, die in ihrer Freizeit gerne in der Natur unterwegs ist und auch das Fotografieren als Hobby nennt, ist zudem Mitglied der Feuerwehr Pürbach und dort in der Kinderfeuerwehr engagiert. In ihrer neuen Aufgabe als Gemeinderätin bezeichnet sie sich als „Zahnrad in einem Uhrwerk“.

Für sie ist klar: „Die Arbeit in der Gemeinde muss ständig laufen und kann nie stillstehen. Ich werde mich darum stets bemühen, mit großer Freude und mit viel Elan in diesem Uhrwerk mitzuarbeiten. Im Vordergrund stehen dabei immer die Interessen der Schremser Gemeindebürger.“

Parteichef David Süß und Fraktionsobmann Tobias Spazierer meinen übereinstimmend zur gelungenen Übergabe: „Wir sind froh, mit Verena Binder eine sehr gute Nachfolgerin für Franz Brantner gewonnen zu haben. Sie ist bereits in ihrer Ortschaft engagiert und wird nun auch die neue Aufgabe als Gemeinderätin sicherlich gut meistern.“