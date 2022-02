Verlust für Citycenter: Wechsel bei Postpartnern

Sehr lange hielt sich eine von damals zwei Ersatz-Lösungen für die aufgelassene Schremser Postfiliale nicht: Die Mitte 2020 eröffnete Postpartner-Stelle bei Expert Hörmann im City Center wurde in der Nacht auf 28. Jänner unvermittelt aufgelassen. Vorübergehend ist die Drogerie Fürnkranz am Hauptplatz der einzige Schremser Postpartner.

Er sei selbst erst zwei Tage vorher von der Post über die bevorstehende Schließung und eine für 21. Februar angekündigte neue Postpartnerstelle bei der Spenglerei Apfelthaler informiert worden, sagt Bürgermeister Peter Müller (SPÖ), der dem Angebot im City Center nachtrauert. „Es war ein Frequenzbringer, der zentral im CCS gelegen ist und in Sachen Parkfläche sehr gute Voraussetzungen hatte“, sagt Müller.

Man habe sich gemeinsam mit der Post auf die Auflassung der Postpartner-Stelle geeinigt, erklärt indes Geschäftsführer Gregor Hörmann von Expert Hörmann. 2020 sei nicht abschätzbar gewesen, was dieses zusätzliche Angebot für den alltäglichen Betrieb im Elektrofachmarkt bedeuten werde. „Inzwischen hat sich aber herausgestellt, dass unsere Service-Qualität im Markt vor allem in den Stoßzeiten litt“, sagt Hörmann: „Vor allem im Weihnachtsgeschäft band das Postgeschäft relativ hohe Personalressourcen. Unsere Beratungsqualität wollten wir aber auf keinen Fall behindern.“ Über die Post an sich verliert Gregor Hörmann kein schlechtes Wort, „sie war eine faire Partnerin“.

Wie geht es weiter?

In der Spenglerei Apfelthaler erwartet Firmeninhaber Oliver Apfelthaler demnächst Postmitarbeiter, die die erforderliche Infrastruktur schaffen und die genaue Vorgangsweise mit ihm absprechen. Hinsichtlich Öffnungszeiten hat er sich noch nicht festgelegt. Personell will er die zusätzlichen Aufgaben mit dem Stammteam – das jetzt schon mit Paketdiensten betraut ist – stemmen. Umbauen will Apfelthaler selbst nicht: „Betreffend der Parkplätze wird man sehen, wie sich die Dinge entwickeln.“

Der Zugang zum künftigen Postpartner ist aktuell nicht einfach zu finden: Für Kunden geht es in der Gmünder Straße 32 – vis-à-vis der früheren Ergee-Zentrale – am Firmengebäude von Alu-System Metallbau e.U. vorbei zum Hermes-Paketshop beim Eingang zur Spenglerei.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren